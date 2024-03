San Pietro V.co – Ass. Esposito: “ritengo opportuno un chiamento sulla solita polemica strumentale dell’opposizione”

Con riferimento all’articolo di stampa apparso nella giornata di ieri, relativo all’erba alta nella scuola “Rodari-Decroly”, prontamente cavalcato dall’opposizione, in qualità di assessore al ramo ritengo opportuno fare dei doverosi chiarimenti, al fine di sgomberare il campo da polemiche e allusioni che appartengono al solito modo di agire di Rizzo e del suo gruppo.

Stupisce anzitutto che la giornalista locale, pur a conoscenza di tutti gli aspetti che le erano stati cordialmente chiariti, abbia avvertito l’esigenza di creare un inutile clamore mediatico, ignorando quanto a lei già noto.

Sono ultimate infatti le procedure di affidamento dei lavori, che inizieranno immediatamente, a partire dalla giornata di domani.

Come era stato già illustrato dal sottoscritto alla giornalista, Il “presunto” ritardo lamentato è dovuto al puntuale adempimento delle procedure di selezione della ditta affidataria: procedure in grado di assicurare massima regolarità e trasparenza, nel rispetto di un ulteriore principio che reputo essenziale, ossia la rotazione degli incarichi.

È un modo di operare che rivendico e del quale vado orgoglioso!

Peraltro, preventivando l’utilizzo di decespugliatori ed al fine di non disturbare lo svolgimento regolare delle lezioni, era stato comunque già previsto di dare seguito a questi interventi nel periodo pasquale di interruzione dell’attività scolastica.

Sono consapevole che il gruppo Rizzo non conosce queste dinamiche, avendo lasciato un paese allo sbando ed in uno stato totale di degrado, incuria e abbandono o affidando spesso lavori e servizi ad aziende estranee al settore di affidamento. Voglio precisare, a tal proposito, che questa Amministrazione si trova spesso costretta a interventi di ripristino di lavori affidati dalla precedente amministrazione alla vigilia delle elezioni per gettare fumo negli occhi ed eseguiti in maniera affrettata, scadente e superficiale.

Sono consapevole, inoltre, che la dialettica politica porta inevitabilmente allo scambio di idee, più o meno accesso. È fisiologico nel dibattito democratico. È davvero deprimente, però, continuare ad assistere al livore imperterrito e sconsiderato di questo gruppo di opposizione che, non smaltendo ancora la bocciatura alle urne e non accettando l’imminente bocciatura del ricorso presentato per sovvertire l’esito elettorale, prova a mistificare la realtà, avvelena il clima del paese e tenta di aizzare gli animi dei cittadini contro una Amministrazione democraticamente eletta.

Se ne faccia una ragione Rizzo e si rassereni, senza sfogare i suoi fallimenti sulla pelle dei cittadini.

Angelo Esposito