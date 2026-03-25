San Pietro V.co – Attenzione concentrata sul Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione nel dotare il Comune di strumenti di programmazione efficaci, fondamentali per pianificare interventi strutturati e accedere a opportunità di finanziamento.

Dopo l’avvio del percorso relativo al PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), per il quale è già stato ottenuto un finanziamento e svolto un primo incontro pubblico, l’attenzione si concentra ora sul PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Anche per la redazione del PEBA il Comune ha ottenuto un finanziamento, avviando così un percorso strategico volto a migliorare l’accessibilità del territorio.

Il PEBA rappresenta uno strumento fondamentale non solo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma per la costruzione di una accessibilità più ampia e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini: persone con disabilità, anziani, famiglie, ma anche cittadini stranieri, per esempio attraverso una comunicazione e una segnaletica più accessibili.

In quest’ottica, giovedì 26 marzo si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto e raccogliere contributi, segnalazioni e proposte.

L’iniziativa si inserisce in una prima fase di ascolto già avviata attraverso la somministrazione di questionari a scuole, associazioni e cittadini.

I contributi raccolti consentiranno di sviluppare un’analisi puntuale del territorio, a cui seguirà una fase di progettazione preliminare e una quantificazione degli interventi necessari, anche in funzione della partecipazione a futuri bandi di finanziamento.

Il PEBA si configurerà così come un vero e proprio strumento guida per la progettazione futura, capace di orientare le scelte dell’Amministrazione in modo strutturato, condiviso e sostenibile.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare, contribuendo attivamente a questo percorso, per costruire insieme un Comune più accessibile, inclusivo e attento ai bisogni di tutti.