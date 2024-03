San Pietro V.co – avviati ieri i lavori di rifacimento delle strade da parte di AQP

Ecco cosa rende noto l’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico:

Siamo lieti di comunicare che i tanto attesi lavori di rifacimento delle strade da parte di AQP sono finalmente iniziati ieri, rappresentando un passo importante per migliorare la viabilità e la qualità della vita dei nostri concittadini.

Già da ieri, quindi, è stata avviata la fase di fresatura nella Via Mare e nella Via Settembrini, un intervento cruciale per preparare la strada alla successiva bitumazione dell’intera carreggiata.

Su queste strade sono stati effettuati importanti interventi che hanno finalmente risolto il problema della fogna, il quale affligeva da anni i nostri residenti. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno tempestivo dell’attuale amministrazione ma soprattutto a quello profuso dall’ AQP.

Conformemente al regolamento comunale e per garantire la massima trasparenza, la ditta incaricata sta già procedendo con la fresatura dell’asfalto e la bitumazione dell’intera carreggiata, anche nelle Vie: Trieste, Cairoli, Battisti e Arimondi. Il tutto al fine di fornire una corretta e completa informazione sulla situazione attuale.