San Pietro V.co – Deteneva in casa cocaina, hashish e marijuana, i Carabinieri arrestano un 25enne

La scorsa serata, a San Pietro Vernotico, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne di Torchiarolo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio nel centro cittadino finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno controllato il giovane che era alla guida di un’autovettura senza aver la patente di guida poiché mai conseguita; lo stesso, inoltre, era in possesso di due spinelli. Pertanto, i Carabinieri hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo eseguendo una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del predetto, nel corso della quale sono stati rinvenuti occultati sul terrazzo all’interno di un mobile:

– 90 grammi di cocaina;

– 30 grammi di marijuana;

– 3 grammi di hashish;

– vario materiale utile per la pesatura e il confezionamento delle sostanze.

Le modalità del rinvenimento inducono a ritenere che lo stupefacente rinvenuto, sottoposto a sequestro, fosse destinato allo spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

Tale servizio, rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge quotidianamente in tutta la provincia.