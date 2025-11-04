San Pietro V.co – Forza Italia: tanti disagi per la chiusura dell’ufficio postale

Qualche giorno fa l’ Amministrazione Comunale ha comunicato la chiusura dell’ Ufficio postale di San Pietro Vernotico fino al 29.12.2025 per i motivi che tutti conosciamo.
Il disservizio e soprattutto il disagio per le persone anziane è abbastanza evidente.
Non tutti hanno la possibilità di farsi accompagnare a San Donaci ( dove c’è uno sportello appositamente destinato agli utenti di San Pietro ) per poter riscuotere la pensione ed usufruire di altri servizi.
Se non ci dovessero essere altre soluzioni chiediamo all’ amministrazione comunale di mettere a disposizione una navetta almeno due volte a settimana per cercare di ovviare a tale disagio.
IL direttivo
“Forza Italia” San Pietro Vernotico