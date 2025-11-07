San Pietro V.co – Il consigliere Pietanza abbandona “Campo progressista”

Ancora uno scossone all’interno della maggioranza di centro sinistra che sostiene la sindaca Maria Lucia Argentieri. Il consigliere Pierluigi Pietanza ha scritto proprio alla prima cittadina per comunicare la sua fuoriuscita dal gruppo “Campo progressista” a cui aveva aderito nel novembre dello scorso anno, quasndo nacque lo stesso gruppo, composto dai consiglieri Erminia Monteduro, Alberto Liaci, Piero Solazzo e, appunto, Pierluigi Pietanza.

Adesso quest’ultimo sostiene di non condividere più il percorso del gruppo da cui, a quanto pare, si sarebbe allontanato anche l’ex vice sindaco ed ex assessore Piero Solazzo.

Sul piano politico-amministrativo, comunque, cambia poco visto che Pietanza ha confermato il suo sostegno alla maggioranza di cui continuerà a far parte, aderendo al gruppo civico della sindaca con cui era stato eletto.