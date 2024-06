San Pietro V.co – Il Consiglio di Stato conferma la vittoria di Argentieri

Il Consiglio di Stato ha chiuso la partita relativa ai conteggi delle schede elettorali delle ultime elezioni amministrative di San Pietro Vernotico confermando la vittoria di Maria Lucia Argentieri.

Ecco la nota dei consiglieri di maggioranza:

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Lecce, ha dato ragione alla maggioranza che regge le sorti del Comune di San Pietro Vernotico, respingendo il ricorso del consigliere di minoranza Rizzo. Inoltre, gli appellanti sono stati condannati a pagare le spese della verificazione in Prefettura. Non poteva andare meglio di così.

“Siamo sempre stati certi del buon operato dei presidenti di seggio e di tutti coloro che hanno garantito il regolare svolgimento delle operazioni di voto”, dichiarano i consiglieri di maggioranza del Comune di San Pietro V.co. “Al contempo, abbiamo sempre avuto fiducia sia nel TAR, che nel Consiglio di Stato.”

Adesso sarà il Giudice Penale a pronunciarsi sulla eventuale falsità delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista in riferimento alle schede mai rinvenute in sede di verifica da parte della Prefettura di Brindisi. Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha respinto il ricorso e anche “la domanda di correzione del risultato elettorale”, avendo riscontrato, sulla base delle dichiarazioni poste a fondamento del ricorso principale, che i voti recuperati dalla lista 1 non erano sufficienti a superare la differenza di voti tra le due liste. Per questo motivo, non sono state nemmeno prese in considerazione e valutate le dichiarazioni della rappresentante della lista Argentieri nella sezione n. 14, Selena Nobile, oggetto del ricorso incidentale avanzato dai controinteressati, che avrebbe anche aggiunto altri voti alla lista 2. Operazione considerata, a questo punto, superflua dal Consiglio di Stato considerato che il risultato elettorale non sarebbe comunque mai cambiato in favore della lista Rizzo. Certamente un’ombra resta su tutta l’operazione che ha condotto Rizzo e gli altri candidati ad iniziare un giudizio prima innanzi al Tar e poi al Consiglio di Stato solo ed esclusivamente su dichiarazioni di atti di notorietà di rappresentanti di lista, rivelatesi false e le cui conseguenze cadranno ora su questi ultimi, avendo il Consiglio di Stato disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Brindisi per “le eventuali valutazioni di competenza”.

Soddisfazione esprime anche il Sindaco Lucia Argentieri: “la differenza tra le due liste resta quindi di 8 voti, dichiarandoci per la seconda volta e definitivamente vincitori.

Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento agli avvocati Ancora Luciano e Giuseppina Capozza, per aver difeso i nostri diritti, nonché all’avvocato del Comune Massari Guido per aver difeso i principi di verità e giustizia, per il loro impegno e la loro dedizione.

Il loro eccellente lavoro dal punto di vista legale è stato fondamentale per raggiungere questo importante risultato.

Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e che ci hanno sostenuto in questo percorso.