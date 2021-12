SAN PIETRO V.CO – INGUARDABILI LE LUMINARIE FATTE INSTALLARE DAL COMUNE. LA DELUSIONE DEI CITTADINI

Dopo un anno – il secondo – di rtistrettezze e problemi derivanti dall’emergenza sanitaria, i cittadini di San Pietro Vernotico attendevano con ansia le festività natalizie per vivere qualche momento di gioia e di serenità. Ma l’Amministrazione Comunale, come al solito, non fa nulla per andare incontro ai desideri dei sanpietrani. Basta guardare le luminarie che ha fatto installare per le vie del paese. Ce ne sono alcune che non accendono, ma si tratta comunque di quattro lapadine appese ad un filo. Davvero non si poteva fare di meglio?