San Pietro V.co – “Insieme per Rizzo” pone dubbi sui lavori al Palasport

Ecco il documento della lista “Insieme per Rizzo”:

Ancora dimissioni a San Pietro Vernotico

I tecnici, sottoposti evidentemente a pressioni rilevanti, preferiscono dimettersi, piuttosto che operare nella illegalità.

I lavori al palasport sono stati avviati senza i presupposti previsti dalla norma, anche a sicurezza dei lavoratori.

Il coordinatore della sicurezza, evidentemente per le pressioni subite, sembra si sia dimesso ed abbia rinunciato al ruolo, nonostante avesse da tempo depositato una diffida alla ditta a non avviare e proseguire i lavori (e’ sotto gli occhi di tutti il ponteggio montato, per cui, una volta riscontrato che la ditta non rispondeva a lui ma a direttive impartite da altri, ha preferito capitolare).

Firmiamo protocolli sulla legalità, protocolli sul rispetto dei diritti dei lavoratori, ma poi evidentemente a San Pietro Vernotico c’è una sorta di regia che impone regole e detta i tempi.

Sembra che, in questo caso, siano stati interessati gli organi di controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro; quando il datore di lavoro è un Ente Pubblico tutto ciò è molto più grave.

Di certo, se su un’opera pubblica così a rischio, la regia stava impunemente operando, imponendo tempi ed attività, occorre prendere atto del livello di impunità e di arroganza che ha raggiunto.

Noi come consiglieri di minoranza abbiamo effettuato accesso agli atti, perché, come spesso e volentieri succede con l’attuale Amministrazione, anche per questo procedimento su Amministrazione Trasparente non sono state pubblicate le determine di affidamento dei lavori e di nomina del Responsabile del Progetto.

Insieme per Rizzo Sindaco