San Pietro V.co – La maggioranza soddisfatta per il risultato della Sindaca Argentieri

I membri dell’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Maria Lucia Argentieri esprimono

grande soddisfazione per l’esito delle elezioni provinciali del 15 marzo 2026, che consegnano alla Provincia di

Brindisi una guida politica stabile e coerente con il lavoro svolto sui territori, e accoglie con grande orgoglio e

profonda soddisfazione lo straordinario risultato conseguito dalla Sindaca Maria Lucia Argentieri alle elezioni

del Consiglio Provinciale.

L’elezione alla Presidenza della Provincia di Angelo Pomes rappresenta un segnale chiaro di fiducia da

parte degli amministratori locali verso un progetto politico basato sulla collaborazione istituzionale, sulla

concretezza amministrativa e sulla valorizzazione delle comunità.

All’interno di questo quadro, assume particolare rilevanza il risultato conseguito dalla Sindaca

Argentieri, tra i primi eletti del nuovo Consiglio provinciale e tra i candidati più votati della lista di

maggioranza, con 7.508 voti ponderati espressi dai consiglieri comunali dell’intera provincia, e che rappresenta

un segnale politico chiaro e inequivocabile: la credibilità, la coerenza e la qualità dell’azione amministrativa

portata avanti in questi anni trovano oggi un riconoscimento ampio e trasversale.

Si tratta di un risultato che va ben oltre il dato numerico e assume un significato politico rilevante,

confermando la centralità di una proposta amministrativa fondata su responsabilità, visione e capacità di

costruire relazioni istituzionali solide tra i territori. Un consenso così ampio testimonia la fiducia maturata

attorno a un metodo di lavoro improntato al dialogo, alla concretezza e alla rappresentanza autentica delle

comunità locali.

Questo risultato non è soltanto personale, ma rappresenta il riconoscimento di un’intera esperienza

amministrativa, fondata su impegno, ascolto e capacità di interpretare i bisogni del territorio. È il segnale di un

rapporto solido tra istituzioni locali e cittadini, che trova oggi una ulteriore conferma anche nel contesto

provinciale.

Come Amministrazione, riteniamo che questo esito rafforzi il ruolo del nostro Comune all’interno delle

dinamiche provinciali e contribuisca in modo concreto alla costruzione di una maggioranza capace di affrontare

le sfide strategiche che attendono il territorio brindisino.

L’Amministrazione comunale rivolge alla Sindaca Maria Lucia Argentieri le più sentite

congratulazioni, rinnovando pieno sostegno per il nuovo incarico e la certezza che saprà interpretare con

autorevolezza e determinazione le istanze dei territori, contribuendo a delineare un percorso di sviluppo

equilibrato e condiviso per l’intera provincia di Brindisi.

Siamo certi che, nel nuovo Consiglio Provinciale, il contributo della Sindaca Argentieri sarà

determinante per promuovere politiche efficaci in materia di sviluppo, infrastrutture e coesione sociale, in piena

sinergia con il Presidente Pomes e con gli altri amministratori eletti.

Rinnoviamo il nostro impegno a lavorare con responsabilità e determinazione, nella convinzione che

solo attraverso la collaborazione tra istituzioni sia possibile garantire risposte concrete ai cittadini e costruire

nuove opportunità di crescita per l’intero territorio provinciale.

L’Amministrazione Comunale Argentieri