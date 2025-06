San Pietro V.co – Le opposizioni: una brutta pagina per il paese

Ieri sera, sabato 7 giugno 2025, con oltre un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista del 30 aprile e dopo una seduta deserta il giorno precedente, il Comune di San Pietro Vernotico ha finalmente approvato il rendiconto di gestione.

E’ stata una brutta pagina politica . Al di là degli aspetti tecnici – su cui sarebbe meglio stendere un velo pietoso, vista la totale assenza di competenza da parte della politica e l’assenza di qualsivoglia figura tecnica (organo di revisione compreso), – ciò che è mancato è stato il rispetto per le istituzioni e per i cittadini.

A domande legittime sul rendiconto, nessuna risposta. Il sindaco ha liquidato tutto dicendo che “non siamo a scuola”. Un modo per evitare il confronto e nascondere l’ impreparazione e le tante criticità segnalate nella relazione dal revisore dei conti.

Grave anche l’atteggiamento del consigliere Liaci, che ha dichiarato che la consigliera Giannone si sarebbe “autoproclamata avvocato dell’opposizione”, soltanto per aver espresso opinioni che sono, nei fatti, sotto gli occhi di tutti: un’amministrazione priva non solo delle competenze tecniche necessarie, ma anche di una guida politica, di una leadership credibile e autorevole.

Nel frattempo dopo sei mesi , il Comune è ancora senza vicesindaco e nessuno spiega il perchè. Anziche rispondere, si è preferito attaccare la consigliera Giannone sul piano personale, arrivando a insinuare problemi con la giustizia. Citiamo testualmente una frase pronunciata in aula: “la giustizia non le ha chiesto il conto” – parole indegne del ruolo istituzionale di un sindaco, che dovrebbero indignare chiunque abbia a cuore il rispetto delle persone e delle istituzioni.

Ma non finisce qui. Ancora nella serata di ieri, un consigliere di maggioranza è stato estromesso dalle commissioni consiliari semplicemente perché non ha accettato di essere uno yes man, nonostante la sua assenza nelle ultime sedute collegiali fosse dovuta a importanti motivi personali.

Giochi di potere, equilibri interni, silenzi calcolati. E i cittadini? Ultimi come sempre nella lista delle priorità

Aspettiamo ora di vedere come verranno distribuite le poltrone dopo questa “tregua”. Purtroppo, mentre loro si spartiscono le sedie, a rimetterci sono sempre i cittadini di San Pietro Vernotico per l’assenza totale di servizi essenziali. UN PAESE IN CADUTA LIBERA!

I Consiglieri Comunali

Giuliana GIANNONE

Gianluca EPIFANI

Massimo CANOCIErrico Antonio MARCHESE