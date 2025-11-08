San Pietro V.co – Liaci e Monteduro precisano…

Campo Progressista “Per San Pietro”

Il gruppo consiliare Campo Progressista “Per San Pietro” nasceva con l’obiettivo di contribuire al dibattito politico-amministrativo all’interno della maggioranza che sostiene la sindaca Maria Lucia Argentieri, favorendo un dialogo costante con i riferimenti regionali del centrosinistra e, in particolare, con la lista Per la Puglia.

Fin dalla sua costituzione, il gruppo ha portato proposte concrete sui temi dello sviluppo locale e della coesione sociale: dalla rigenerazione rurale attraverso la Banca della Terra e la riforestazione degli ulivi colpiti da xylella, al sostegno alle attività sportive, alla riqualificazione dei beni pubblici — in particolare con iniziative dedicate al centro anziani e all’invecchiamento attivo e felice —, alle borse lavoro, fino agli interventi su acqua, fogna, sicurezza stradale e randagismo.

Il nostro impegno è sempre stato rivolto al confronto interno, evitando ogni forma di strumentalizzazione e mantenendo un dialogo costruttivo con la sindaca e con la maggioranza.

Dopo la revoca dell’assessore Solazzo, la sindaca ha richiesto al gruppo, un nominativo con un documento ufficiale firmato, per la sostituzione di Solazzo. Il 27 settembre, è stata consegnata la proposta dei nominativi, individuando in Liaci e Pietanza i possibili riferimenti per la nuova delega.

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali, abbiamo confermato la coerenza del nostro percorso politico a sostegno della lista Per la Puglia, accogliendo le candidature della presidente del Consiglio Erminia Monteduro e del consigliere regionale Mauro Vizzino, entrambi nella lista Per, su invito dell’assessore regionale Sebastiano Leo e del presidente Antonio Decaro.

Come già condiviso con la sindaca, dopo le regionali avremmo proceduto a una verifica politica e programmatica. Pertanto, cogliendo l’occasione del comunicato del consigliere Pierluigi Pietanza, a cui auguriamo un sincero in bocca al lupo per il suo percorso, dichiariamo conclusa l’esperienza del gruppo consiliare “Campo Progressista – Per San Pietro”.

Anche dopo le elezioni regionali, il movimento civico Per la Puglia, attraverso i consiglieri Liaci e Monteduro, continuerà a strutturarsi per ascoltare le richieste dei cittadini, riportare in Regione le principali questioni locali — in primis il completamento dei lavori dell’Ospedale N. Melli — e favorire una discussione politica ampia, a livello locale, nazionale e internazionale, perché crediamo sia indispensabile rimettere la partecipazione civica al centro dell’agenda politica.

Alberto Liaci

Consigliere comunale

Erminia Monteduro

Presidente del consiglio comunale