San Pietro V.co – “Per Rizzo Sindaco”: “Benvenuti nel Far West…”

Ove mai ci fossero dubbi, vi è la conferma che la maratona della legalità, svoltasi domenica 10 maggio, non certo per colpa dei promotori, di fatto vittime di quanto verificatosi, si è svolta nella …… illegalità perché un intero Paese è stato bloccato, e le forze dell’Ordine hanno applicato, una ordinanza farlocca emessa dal Sindaco: soggetto che non può per legge disporre la chiusura di strade, interdire il traffico ed adottare atti di competenza del Comandante della Polizia Locale.

Ma a San Pietro Vernotico, nel silenzio di chi deve vigilare, tutto è permesso, anche di far subire, a chi è tutore della legge, atti a dir poco arbitrari.

Chiunque avrebbe potuto mettersi in mezzo la strada senza poi subire sanzioni, perché l’ordinanza a firma del sindaco era priva di giuridico rilievo.

Il Sindaco è stato sbugiardato dal Segretario Comunale, Dr.ssa Caccetta, che, in palese conflitto di interessi e con grave violazione di legge, in quanto responsabile anticorruzione, dopo essere da ormai più di un anno a capo del servizio finanziario, dei servizi sociali, responsabile degli atti amministrativi della Avvocatura, è diventato il nuovo comandante della Polizia Locale, per quanto si legge con l’ordinanza nr. 24 del 2026.

Sembra di trovarci in un racconto del fumetto Tex Willer, per cui, Sindaco e Segretaria (la prima per il selfie la seconda per altre ragioni) scambiano alla bisogna la stella di sceriffo e vice sceriffo, per cui se è sabato, e la segretaria non è in servizio, diviene comandante della polizia locale il Sindaco, infrasettimanalmente, visti gli impegni sul web del sindaco, a capo della Polizia locale vi è la segretaria.

Ma state tranquilli è tutto sotto controllo!

Del resto è fatto notorio che non c’è atto dirigenziale (sia essa determina o proposta di delibera, ordinanza o decreto) che, seppure di competenza dei pochi dirigenti abilitati, non debba essere prima letto, corretto e modificato dalla Segretaria (l’unico dirigente che si è sottratto a tale censura si è dovuta dimettere dopo trent’anni di onesto lavoro).

A proposito di Ordinanze: la Segretaria, competente infrasettimanalmente, ha sottoscritto l’ordinanza nr.24/2026 che prevede il divieto di sosta e transito veicolare, dal 15 al 31 maggio 2026, anche nel tratto di Via XX Settembre compreso tra Via Sant’Antonio e Via Garibaldi. Il divieto non si applica:

– ai veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei servizi di Polizia Locale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale ed ai veicoli di pronto soccorso sanitario.

Il Segretario Generale ha deciso che, nel momento in cui, durante la giornata, una autovettura della Tenenza Guardia di Finanza deve transitare per rientrare nel comando, o qualora una autoambulanza o la vettura dei vigili del fuoco, dovessero imboccare via XX Settembre nel predetto tratto, la ditta dovrà interrompere il lavoro, ostruire lo scavo con idoneo materiale per far passare i mezzi sopra indicati, e poi riprendere il lavoro. Probabilmente la decisione a dir poco fantasiosa è frutto di uno studio approfondito della viabilità da parte della Segretaria, che non ha ritenuto di prevedere percorsi alternativi, ma ha imposto alla ditta di attivarsi, per ben 15 giorni, a far transitare solo i predetti mezzi: una bella responsabilità ed onere!

Lo possiamo dire: benvenuti nel far west!

GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER RIZZO SINDACO”