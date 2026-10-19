San Pietro V.co – Pino Romano con Michele Emiliano per la presentazione del libro “L’alba di San Nicola”

Terzo appuntamento della rassegna “Una chiacchierata tra amici”, l’iniziativa fortemente voluta dall’ex sindaco ed ex consigliere regionale Pino Romano nella “sua” San Pietro Vernotico. Venerdì 23 ottobre, alle ore 18, nel Cinema Massimo, avrà luogo la presentazione del libro di Michele Emiliano “L’alba di San Nicola”, Oltre all’autore saranno presenti Pino Romano e la docente dell’Università del Salento Agnese Del Giudice.

A seguire la proiezione del film “Buongiorno, notte” di Marco Bellocchio sul rapimento di Aldo Moro.