San Pietro V.co – Una nota dell’Amministrazione-Argentieri sul nuovo ufficio elettorale

Negli ultimi giorni, diverse autorità, e molti cittadini, si sono complimentati con l’ufficio elettorale, di nuova nomina, per l’efficienza con cui sono state gestite le elezioni europee dell’8 e 9 giugno scorsi. Tuttavia, questa mattina abbiamo appreso che, nonostante le due comunicazioni dell’ufficio elettorale, agli uffici preposti, indicassero che avremmo dovuto consegnare la scuola l’11 giugno, l’ufficio tecnico, forse per prassi, aveva predisposto la disinfestazione per martedì, come avvenuto in altre tornate elettorali in cui si era votato di domenica e lunedì.

I bambini frequentanti il PON hanno comunque svolto regolarmente lezione presso il plesso sito in viale degli Studi, plesso reso fruibile da questa amministrazione per l’anno scolastico in corso. I pochi bambini della scuola dell’infanzia sono stati rimandati a casa, mentre le docenti sono rimaste a disposizione della dirigente scolastica. L’amministrazione si riserva di approfondire quanto accaduto in merito alla riconsegna della scuola, prevista, come comunicato nelle due note trasmesse dall’ufficio elettorale, per oggi martedì 11 giugno.

Il Consigliere di minoranza Rizzo, che non perde occasione di attaccare le persone che lavorano, dovrebbe conoscere la distinzione dei ruoli tra politica e gestione degli uffici, tra amministratore e amministrativo. Comprendiamo però che, questa distinzione, ovvia e scontata, per chiunque si occupi di cosa pubblica, risulti difficile per chi, come lui, invece, in passato, ha sovrapposto l’attività politica a quella gestionale, come dimostrato dalle attività di rilascio delle carte d’identità da lui mai rendicontate, ma puntualmente rilasciate come se fosse un qualunque dipendente della pubblica amministrazione e non un politico!

Questa Amministrazione conosce bene la distinzione di ruoli e la separazione dei poteri, e li rispetta, così come ha sempre rispettato i dipendenti, per cui non interviene nel sostituirsi nello svolgere attività amministrative e di gestione.