San Pietro Vernotico, appuntamento con il presepe vivente

L’invito di Papa Francesco:”Fermiamoci a guardare il presepe: entriamo nel vero Natale con i pastori, portando a Gesù Bambino quello che siamo” risuona, ogni anno, allo stesso modo. E proprio per questo motivo le tradizioni possono diventare punto d’incontro tra Dio e l’uomo. Infatti il periodo del Natale attraverso il presepe, permette ai tanti cristiani nel mondo di entrare ancora di più a contatto con il Mistero.A San Pietro Vernotico sarà possibile visitarlo grazie alla Parrocchia San Giovanni Bosco, con il contributo dei volontari del comitato feste parrocchiale e il patrocinio del comune di San Pietro Vernotico e si svolgerà presso la Grotta di Lourdes in Via Lecce nelle seguenti date:il 18 dicembre verrà inaugurato alle 19 con una benedizione alla presenza delle autorità civili;il 26 dicembre sarà aperto al pubblico dalle 18 alle 20;domenica 1 gennaio sarà possibile assistere alla festa d’inizio anno nella piazzetta centrale senza figuranti alle ore 18;infine si concluderà venerdì 6 gennaio alle 16 con il corteo dei Magi a partire dalla Parrocchia SS. Angeli Custodi.