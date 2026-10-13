San Pietro Vernotico, nasce la “Wine Valley”: un campus diffuso per formare i talenti e valorizzare il territorio

Nasce ufficialmente la “San Pietro Wine Valley”, il nuovo polo italiano delle competenze e dell’innovazione nel settore vitivinicolo. Il progetto, un innovativo “campus diffuso” che trasforma l’intera città e il territorio in un ecosistema a cielo aperto, è stato presentato questa mattina, martedì 13 ottobre, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare del Comune di San Pietro Vernotico.

All’incontro hanno partecipato la sindaca Maria Lucia Argentieri, l’assessora alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali Selena Nobile, la dirigente scolastica dell’Istituto “Ferraris – De Marco – Valzani” Rita Ortenzia De Vito e il direttore generale del Gruppo FORTIS Francesco J. Pagnelli.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei programmi previsti dall’Avviso Pubblico regionale “Punti Cardinali” ed è promossa dal Comune di San Pietro Vernotico, in stretta sinergia con l’IISS “Valzani” e i partner di progetto, con lo sviluppo coordinato dall’hub sociale “Officine del Sapere 3.0” e dal Gruppo FORTIS.

La nuova “Wine Valley” si propone di superare i tradizionali modelli di orientamento, attraverso la creazione di un vero e proprio ecosistema territoriale in cui la formazione incontra l’impresa, con il coinvolgimento attivo di giovani, famiglie, professionisti, turisti e partner territoriali (aziende, associazioni e strutture ricettive). Il progetto si articola in direttrici complementari, progettate per animare la comunità e formare i talenti di domani.

Il Desk di Orientamento: la vera porta d’accesso al Campus è un unico grande punto di riferimento, pensato per essere sempre a disposizione della comunità. Il cuore di questo strumento è il portale interattivo online, attraverso il quale è possibile scoprire le attività, iscriversi agli eventi in programma e permettere ad aziende e associazioni di candidarsi in ogni momento per entrare nella rete. A integrazione della piattaforma digitale, fino a luglio 2027, il Desk garantirà anche un supporto fisico, in presenza, presso gli spazi di “Officine del Sapere 3.0”.

Orientamento di Base e sul Campo: l’ecosistema prevede giornate dedicate alle scelte formative per famiglie e studenti, come i “FamilyDAY”, e appuntamenti immersivi per l’esplorazione diretta delle professioni tecniche, commerciali e tecnologiche, come i “WorkDAY del Vino”.

Eventi e Laboratori Didattici: il Campus ospiterà appuntamenti formativi e culturali promossi dalla rete, affiancati da laboratori pratici, dall’agritech al wine blending, aperti a giovani e professionisti in cerca di aggiornamento.

Sostegno all’Autoimprenditorialità: un pilastro fondamentale del progetto sarà l’accompagnamento all’autoimpiego, attraverso percorsi mirati, consulenze e supporto per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali e startup radicate a San Pietro Vernotico.

Promozione Territoriale: è prevista, infine, un’azione strategica di posizionamento del brand attraverso eventi promozionali e la partecipazione attiva a fiere locali e manifestazioni nazionali, come BIT e TTG, per attrarre turisti, far conoscere le eccellenze aziendali e valorizzare il polo.

Un invito formale è stato rivolto alle realtà del territorio affinché entrino a far parte del progetto: associazioni, aziende del settore e strutture ricettive sono chiamate a diventare partner attivi del Campus Diffuso, per ospitare laboratori, costruire reti di accoglienza e incontrare nuovi talenti. Per scoprire le attività in programma e aderire alla rete della Wine Valley, il Desk digitale è già operativo all’indirizzo winevalley.it.