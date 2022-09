SAN PIETRO VERNOTICO – SI LAVORA PER UN NUOVO PROGETTO POLITICO

Si è svolto nella serata di ieri il primo incontro convocato da Nuova San Pietro e da Maurizio Renna, che ha visto tra i numerosi partecipanti la presenza dei consiglieri di opposizione Carella e Solazzo, di numerosi consiglieri di precedenti esperienze amministrative, del Partito Democratico, dell’associazione Per San Pietro, dell’ArtCom rappresentata da Massimo Greco (Associazione Artigiani e Commercianti), del presidente dell’associazione Odv Eterea Emanuele Gemma e di numerosi esponenti dell’associazionismo culturale e sociale.Presente anche Pierpaolo Prato in qualità di rappresentante della FIPE Confcommercio Brindisi

Al centro del dibattito la definizione di un progetto per San Pietro Vernotico, per il rilancio di un paese che vive una fase di immobilismo sotto gli occhi di tutti.

Soddisfazione da parte di tutti al termine dell’incontro, per l’unità di intenti dei partecipanti, che si sono detti disponibili al confronto e a superare gli individualismi che per anni hanno provocato divisioni.

Seguiranno nuovi incontri nelle prossime settimane per approfondire i discorsi già ben avviati nel debutto ufficiale di ieri.

Il Presidente

Giuseppe Monteduro