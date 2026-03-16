San Pietro Vernotico, sulla coerenza politica qualcuno dovrebbe fare chiarezza

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Caroli dopo lo spoglio elettorale, appare necessario fare alcune precisazioni che riguardano direttamente la realtà politica del territorio.

In particolare, il consigliere regionale Caroli ha recentemente puntato il dito contro Comuni come Cellino San Marco e Torchiarolo, accusandoli di essere sulla carta di centrodestra ma di stringere poi, nei fatti, intese con il centrosinistra. Dichiarazioni che sollevano però una questione di coerenza politica.

Ci si chiede infatti se questo ragionamento valga soltanto per alcuni territori oppure se debba essere applicato con la stessa onestà anche a quanto accaduto a San Pietro Vernotico. Proprio qui la coalizione di centrodestra “Uniti per Rizzo Sindaco” è stata sconfitta alle ultime elezioni comunali per un solo voto.

Alla luce di quanto avvenuto, appare difficile non ricordare come lo stesso Caroli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, abbia sostenuto a San Pietro Vernotico la lista “Domani Argentieri Sindaca”, riconducibile al Partito Democratico, venendo pubblicamente ringraziato in piazza e risultando costantemente presente sul territorio al fianco dell’attuale amministrazione.

Non solo. L’esponente Montanile, candidato all’interno della stessa lista e inizialmente non eletto, ha ricoperto per due anni il ruolo di assessore esterno e oggi siede tra i banchi della maggioranza consiliare a seguito delle dimissioni di un consigliere del Partito Democratico.

Una situazione che pone interrogativi legittimi sulla coerenza di alcune prese di posizione politiche. Mentre si denunciano presunte “strane intese” in altri Comuni, a San Pietro Vernotico si registra una dinamica che vede Montanile, politicamente vicino allo stesso Caroli, sedere in maggioranza, mentre il consigliere Marchese, eletto nella lista “Insieme per Rizzo Sindaco” ed esponente di Fratelli d’Italia, ricopre oggi il ruolo di consigliere di minoranza.

Se in alcuni Comuni si parla di “strane” scelte quando si appoggia il centrosinistra, allora è legittimo chiedersi perché a San Pietro Vernotico la stessa dinamica venga considerata normale e accettabile. La credibilità della politica passa innanzitutto dalla coerenza.

Dott.ssa Giuliana GIANNONE

Capogruppo del gruppo “Uniti per Rizzo Sindaco”