San Pietro Vernotico. Gli studenti dell’Istituto “Ferraris – De Marco – Valzani” incontrano i Carabinieri

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, trenta alunni del terzo anno dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris – De Marco – Valzani” della sede di San Pietro Vernotico, hanno incontrato i Carabinieri della locale Stazione.

L’incontro, tenuto dal Comandante della Stazione, Luogotenente Carica Speciale Vincenzo Corianò, ha visto la partecipazione anche dei militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA) e dei militari motociclisti della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi. Durante l’evento, è stato affrontato il ruolo dell’Arma dei Carabinieri all’interno della società e i compiti di forza di polizia ad essa devoluti per la prevenzione e repressione dei reati in genere.

La presenza del team anti-esplosivo dei Carabinieri, con l’ausilio dell’unità cinofila di nome “Rita”, una femmina di pastore nero, è stata l’occasione per illustrare in maniera chiara e dettagliata i principali rischi legati all’uso di artifici pirotecnici. È stato evidenziato come, anche in presenza di prodotti regolarmente autorizzati, un utilizzo superficiale o non conforme alle indicazioni possa provocare ustioni, traumi oculari e lesioni anche gravi.

È stata inoltre sottolineata la particolare pericolosità dei fuochi illegali, spesso realizzati con miscele esplosive instabili o racchiusi in involucri rigidi, in grado di produrre schegge ad alta velocità con effetti assimilabili a quelli di veri e propri ordigni.

Numerosi sono stati gli interventi degli alunni, che hanno posto domande, espresso curiosità e condiviso riflessioni personali, dimostrando un particolare coinvolgimento. L’evento si è confermato un momento importante per la formazione della cultura della legalità.

L’iniziativa fa parte di un più ampio calendario di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale di Brindisi impegnati a operare vicino alle giovani generazioni. L’obiettivo primario è quello di accrescere il senso civico e la fiducia verso le Istituzioni.