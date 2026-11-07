San Pietro Wine Valley, al via i laboratori nelle cantine del territorio: primo incontro alla Cantina Sampietrana

Dalla scuola alle cantine, per scoprire le professioni, le tradizioni e le opportunità del settore vitivinicolo. Ha preso il via venerdì 6 novembre, dalla Cantina Sampietrana di San Pietro Vernotico, il ciclo di incontri “Wine Labs for Families”, una delle iniziative del progetto San Pietro Wine Valley, promosso dal Comune di San Pietro Vernotico nell’ambito del programma regionale Punti Cardinali, in collaborazione con l’IISS Ferraris De Marco Valzani e i partner di progetto, con il coordinamento dell’hub sociale Officine del Sapere 3.0 e del Gruppo FORTIS.

Il primo appuntamento ha registrato una significativa partecipazione riscuotendo grande apprezzamento soprattutto tra gli studenti dell’IISS Ferraris De Marco Valzani, presenti insieme ai docenti e alla dirigente scolastica prof.ssa Rita De Vito. All’incontro ha preso parte anche Rocco Caliandro, delegato AIS Brindisi, contribuendo ad arricchire un momento di conoscenza e confronto dedicato alla cultura del vino e alla valorizzazione delle eccellenze produttive locali.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio vitivinicolo del territorio, facendo conoscere da vicino le realtà produttive e le prospettive professionali di un comparto che unisce tradizione, innovazione e sviluppo economico.

Il percorso coinvolgerà studenti e famiglie delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, attraverso una serie di incontri ospitati nelle cantine del territorio. Un’esperienza che consentirà ai partecipanti di conoscere le imprese, approfondire le filiere produttive e scoprire il valore culturale, sociale ed economico della vitivinicoltura.

Dopo l’appuntamento inaugurale di San Pietro Vernotico, il calendario proseguirà il 9 novembre a Squinzano, presso il Museo dell’Olio e del Vino, con la partecipazione dell’Azienda Agricola Taurino. Il 19 novembre sarà la volta di Guagnano, con un incontro alle Cantine Cosimo Taurino, mentre il 20 novembre il percorso farà tappa a Torchiarolo, presso Agricola PrimoSole. Il mese si concluderà il 27 novembre a Cellino San Marco, ospiti delle Cantine Due Palme.

Nel mese di dicembre gli incontri riprenderanno il 3 a San Donaci, presso la Cantina Sociale San Donaci, per proseguire il 10 dicembre a Brindisi, nelle Tenute Lu Spada, e l’11 dicembre a San Pancrazio Salentino, presso la Cantina Sociale San Pancrazio. L’ultimo appuntamento è previsto per il 16 dicembre a Brindisi, presso Tenute Rubino.

Gli appuntamenti rappresentano una delle attività del più ampio progetto San Pietro Wine Valley, un vero e proprio campus diffuso che punta a trasformare San Pietro Vernotico e il territorio circostante in un polo di orientamento, formazione e innovazione nel settore vitivinicolo.

L’obiettivo è costruire un ponte concreto tra scuola, imprese e territorio, offrendo ai giovani strumenti per orientare le proprie scelte formative e professionali e, contemporaneamente, valorizzando un patrimonio produttivo che rappresenta una delle identità più significative del territorio.