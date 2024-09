San Raffaele Ceglie, Amati: “È vero che sono morte tre persone nell’ultima settimana? Per quale motivo? Con quale modalità? Richiesta urgentissima alla Asl Brindisi”

Dichiarazione del Consigliere regionale Fabiano Amati.

“Pare che nell’ultima settimana siano morti tre pazienti nel Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. Per ottenere conferma e verificare l’eventuale inappropriatezza delle cure, ho presentato alla Asl di Brindisi un’istanza con richiesta di riscontro immediato.

La richiesta mira a ottenere conferma della notizia e in particolare: se è vero che un paziente, non italiano e con condizioni cliniche in miglioramento, sia stato ritrovato morto nel letto di degenza dopo diverse ore dall’evento e, nel caso, quale sia stata la causa del decesso; se è vero che un altro paziente sia deceduto e, nel caso, per quale causa e in quale condizione clinica; se è vero che un paziente si sia aggravato durante la degenza, perciò trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi e deceduto nello stesso ospedale o durante il trasporto.

Il motivo della richiesta è funzionale a comprendere se siano state rispettate tutte le modalità clinico-organizzative imposte dalle leggi e dai regolamenti, e se il personale sanitario utilizzato nella gestione dei casi fosse in possesso di tutte le abilitazioni e specializzazioni idonee”.