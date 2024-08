San Raffaele Ceglie.Amati:“Atto abnorme del TAR Lecce consente cure malati gravi a medici senza titolo. Ho infornato Procuratore Repubblica e scritto a Presidente della Repubblica e a Ufficio presidenza Giustizia amministrativa”

Dichiarazione del consigliere regionale, Fabiano Amati.

“Con un atto abnorme del Presidente del Tar Lecce è stata consentita l’attività di cura a medici senza gli obbligatori titoli di specializzazione. Tutto questo accade nel Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica.

“L’atto abnorme del TAR impedisce alla ASL di Brindisi di prendere possesso di una propria struttura, incardinata nella rete ospedaliera e connessa all’ospedale Perrino di Brindisi, integrando il personale medico con professionisti dotati di titolo legale, così da curare al meglio le persone che attualmente sono ricoverate presso il Centro.

“Siccome la questione è di una gravità inaudita e coinvolge profili di responsabilità penale, ho informato della questione il Procuratore della Repubblica di Brindisi. Ho altresì scritto al Presidente della Repubblica, per sapere se è ragionevole curare malati gravissimi con personale medico privo di abilitazione culturale appropriata, e all’Ufficio di presidenza della Giustizia amministrativa per sapere se rappresenta motivo d’ispezione o azione disciplinare l’adozione di un provvedimento palesemente abnorme.

“Nel frattempo ho chiesto all’avvocatura regionale e all’ufficio legale della ASL d’insorgere immediatamente contro il provvedimento monocratico del presidente del TAR Lecce, per riportare a legalità e giustizia una vicenda ormai incedibile.”