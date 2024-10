San Raffaele – Richiesta della Fials alla Prefettura di convocazione del tavolo di discussione per il Centro di riabilitazione di Ceglie M.ca

La FIALS invita la Prefettura di Brindisi a convocare con urgenza un tavolo di discussione riguardante la grave situazione che sta interessando il centro di riabilitazione San Raffaele di Ceglie Messapica. In data 8 ottobre 2024, è stata inviata una nota in cui si richiedeva un riaggiornamento urgente del tavolo, a seguito dell’incontro del 5 settembre 2024. Purtroppo, non è pervenuta ancora una data di convocazione, il che desta preoccupazione, soprattutto alla luce dell’apertura della procedura di riduzione del personale per cessazione dell’attività, avvenuta il 4 ottobre 2024. Inoltre, il 15 ottobre 2024, il Presidente San Raffaele ha comunicato che non sarà più possibile garantire il pieno pagamento delle retribuzioni al personale, un annuncio che ha generato un clima di incertezza e preoccupazione tra i lavoratori, i quali si trovano ad affrontare una situazione critica. Per questi motivi, la FIALS richiede un cortese riscontro alle richieste precedentemente inoltrate e la convocazione di un tavolo di discussione presso la Prefettura. È fondamentale affrontare questa emergenza in modo tempestivo per garantire la stabilità lavorativa e la dignità dei dipendenti coinvolti. Non solo. La Fials esprime forti dubbi riguardo alla procedura di indizione da parte dell’ASL di Brindisi di un concorso per vari profili professionali per il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica. Dubbi che riguardano la reale capacità del concorso di garantire la piena esigibilità e occupazionalità di tutti i dipendenti del San Raffaele.