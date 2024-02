San Valentino, festeggiamo l’amore!

“Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente”-Romeo e Giulietta, William Shakespeare. Una frase bellissima, romantica, per un giorno importante. Il 14 febbraio si celebra San Valentino, la festa degli innamorati nata in Europa verso la metà del XIX secolo e diffusasi in molti paesi del mondo. San Valentino è la giornata che celebra l’amore in ogni sua forma, è la festa di chi è innamorato della vita, di chi è innamorato della famiglia, di chi è innamorato dell’amicizia e di chi è innamorato dell’amore. Un’occasione unica per avere un piccolo gesto di affetto per le persone che amiamo e che arricchiscono la nostra vita. Un fiore, un abbraccio, ma, anche, un semplice biglietto, basta veramente poco per dimostrare amore. In tanti tra poeti, cantanti, psicologi hanno tentato di dare una definizione dell’amore, ma, spesso, si è rivelata un’impresa ardua. “L’amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole”-Madre Teresa di Calcutta. Abbiamo bisogno di amare ed essere amati, altrimenti la nostra vita sarebbe vuota.

È importante dedicare questa giornata anche alle donne che sono morte per mano di un uomo, credendo in un amore rivelatosi, in seguito, malato. L’amore non fa differenze, è unico e non accetta compromessi! Buon San Valentino a tutti! Anna Consales