“San Valentino”: un giorno per celebrare l’Amore

“Che il vostro cuore sia sempre colmo d’amore. Una vita senza amore è come un giardino senza sole e coi fiori appassiti. La coscienza di amare ed essere amati regalano tale calore e ricchezza alla vita che nient’altro può portare- Oscar Wilde”. Bellissime le parole del grande Oscar Wilde per descrivere l’amore. Sono stati tanti gli scrittori che hanno dedicato pensieri o intere opere a questa tematica così affascinante. Anche se l’amore va celebrato tutti i giorni, è importante che ci sia una giornata particolare ed è proprio il 14 febbraio che si festeggia San Valentino, il Santo degli innamorati. La festa degli innamorati nasce in Europa verso la metà del XIX secolo ed è diffusa in molti paesi del mondo. Un giorno importante per celebrare l’amore in tutte le sue espressioni, per il partner, per la famiglia, per gli amici, per gli animali. È bello osservare le vetrine con addobbi romantici e avere un pensiero affettuoso per tutti quelli che amiamo. In un momento storico complicato, con le guerre che, purtroppo, continuano ad affliggere l’umanità, proponiamoci di “cedere” all’amore, perché non dobbiamo avere timore di esternare i nostri sentimenti. L’amore è il sentimento che arricchisce la nostra esistenza, perché il bisogno di amare è intrinseco alla natura umana. L’amore non fa differenze, è unico e non accetta compromessi. Buon San Valentino a chi è innamorato della vita. W l’amore! Anna Consales