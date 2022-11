Momenti di panico a San Vito dei Normanni quando, intorno alle 5.30 del mattino, i vigilid el fuoco sono stati chiamati ad intervenire all’interno di una rimessa dove c’era un’auto in moto, con i livelli di Co2 alle stelle. Inizialmente si era temuto un suicidio e invece l’auto era rimasta in moto per una “dimenticanza” del suo anziano proprietario, un 80enne del posto. Il tutto è stato risolto in breve tempo dai vigili del fuoco. Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri.