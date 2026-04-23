San Vito – Avviamento della procedura di revoca delle deleghe assessoriali e assunzione delle funzioni da parte della Sindaca Silvana Errico

All’indomani della presentazione del bilancio di fine mandato, che ha illustrato alla città il raggiungimento di traguardi fondamentali per la nostra comunità, ho ritenuto doveroso assumere una decisione improntata alla massima chiarezza istituzionale: ho avviato la procedura di revoca delle deleghe agli Assessori comunali Alessandra Pennella e Salvatore Carlucci con invito a fornire eventuali osservazioni entro 48 ore.

Si tratta di una scelta resa necessaria dalla tutela della dignità delle istituzioni e dal rispetto verso i cittadini.

In questi sei anni, il mio operato è stato guidato da tre pilastri: linearità, trasparenza e responsabilità. Abbiamo portato avanti il mandato ricevuto dagli elettori senza strappi, garantendo una continuità amministrativa che ha prodotto opere e risultati tangibili, oggi patrimonio di tutta San Vito.

Tuttavia, si è prodotta nelle ultime settimane una contraddizione politica che va chiarita ai cittadini.

Non è possibile sostenere un percorso amministrativo all’interno delle istituzioni e, contemporaneamente, lavorare alla costruzione di una proposta politica alternativa e contrapposta fuori da esse. Rimanere in carica come assessori mentre si opera per la rottura di quello stesso progetto che si è chiamati a rappresentare è un’ambiguità che non può gravare sulla gestione della cosa pubblica.

Per questo motivo, oggi affermo con nettezza: a dover fornire spiegazioni non è la Sindaca. Le spiegazioni spettano a chi ha scelto di interrompere un percorso di lealtà senza alcuna motivazione politica esplicitata alla città, anteponendo la logica del posizionamento elettorale al dovere della coerenza istituzionale.

Per garantire che questa fase di incertezza politica non ricada minimamente sul funzionamento della macchina comunale, ho ritenuto di avviare il procedimento di revoca delle deleghe. Voglio rassicurare i sanvitesi che sarò garantito il controllo e la piena efficienza di ogni settore e di ogni procedimento in corso fino alle imminenti consultazioni elettorali. È una scelta di responsabilità volta a garantire la piena continuità amministrativa: i cantieri non si fermeranno, i servizi non subiranno rallentamenti e gli uffici continueranno a operare con la guida ferma del Sindaco.

San Vito non può permettersi pause o distrazioni dovute a dinamiche di potere estranee all’interesse dei cittadini.

Ringrazio chi ha collaborato con onestà in questi anni. Proseguo il mio impegno con la serenità di chi mette sempre il bene della comunità al di sopra di ogni interesse di parte. Le istituzioni non sono un luogo di passaggio, ma lo spazio della responsabilità.