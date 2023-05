SAN VITO DEI N.NNI – I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI

San Vito dei Normanni (BR). I Carabinieri incontrano gli studenti.Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato le classi 5^ del 2° Istituto Comprensivo della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta e Don Lorenzo Milani” di viale della Libertà e di via XXV Luglio di San Vito dei Normanni. All’incontro, tenuto dal Capitano Vito Sacchi Comandante della Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni, hanno partecipato 700 studenti e il corpo docenti. Durante il costruttivo dibattito sui temi della legalità e del bullismo, si è riscontrata una attiva partecipazione degli studenti che hanno posto numerose domande, raccontato esperienze personali e rappresentato alcuni dubbi ai relatori. L’incontro ha coinvolto attivamente i ragazzi con i quali è stato instaurato un confronto concreto, stimolandone la curiosità e affrontando tali delicati argomenti con un approccio diretto in cui, oltre ai riferimenti normativi, sono stati esposti casi pratici, esperienze personali e considerazioni. L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di abbattere il muro dell’omertà, accrescere il senso civico e la fiducia verso l’Istituzione.