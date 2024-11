San Vito dei N.nni – Il ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, venerdì 8 novembre, al «Gala dello Sport 2024»

Tutto pronto per il «Galà dello Sport 2024», che dalle ore 15:00 di venerdì 8 novembre prossimo avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport «F. Macchitella» di San Vito dei Normanni (Brindisi), quale evento clou di «Sport Lab24» programma che, approvato dalla Giunta municipale sanvitese con lo scopo di «incentivare l’aggregazione sociale e valorizzare la cultura sportiva, mettendo in mostra le varie discipline praticate in città, così da promuoverle e agevolarne la crescita e la diffusione», ha visto il suo svolgersi dallo scorso mese di agosto in avanti, con una ventina di manifestazioni.

Venerdì 8 novembre, il Gala dello Sport vedrà «la presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, della presidente della AS Roma (dal 2008 al 2011) Rosella Sensi, della nostra concittadina Erika Fornaro, unico arbitro italiano alle Olimpiadi di Parigi per il Taekwondo, e di Marco D’Aniello detentore del record italiano nella categoria Juniores 50 metri stile libero ai Campionati Nazionali FISDIR, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali», ha spiegato il Consigliere comunale delegato allo Sport, Luciano Cavaliere. «Nel corso del Gala sarà presentata la mostra “RUN – Fotoritratti su collage tipografici” di Nicoletta Scilimati, artista e docente dell’Accademia delle Belle Arti di Lecce – ha aggiunto -. Opere realizzate con tecniche miste su foto ritratti di atleti della World Triathlon Para Cup 2024 di Taranto». «Una delle novità più rilevanti di questa edizione sarà la presentazione delle e-bike inclusive, frutto di un’iniziativa congiunta sostenuta dal Comune di San Vito dei Normanni, dal Ministero per la Disabilità e dalla Regione Puglia, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha detto ancora Cavaliere -. Le biciclette a pedalata assistita saranno a disposizione delle persone con disabilità, avvicinandole alla pratica sportiva».

Sarà il momento privilegiato, il Gala dello Sport, per promuovere una campagna contro il bullismo e per il rispetto dei beni pubblici, attraverso l’esibizione di alcune associazioni sanvitesi e nella stessa occasione sarà esposta l’opera d’arte che l’artista Franca Gallone realizzò in occasione dei 40 anni del Mondiale di Spagna dell’82 con il momento clou della kermesse sportiva, che promuove lo sport come veicolo di valori fondamentali, nel conferimento di premi ad atleti e sportivi di San Vito dei Normanni particolarmente distintisi nell’ultimo anno.

«Al ministro Andrea Abodi va il ringraziamento dell’intera Città per aver assicurato la sua presenza al Gala dello Sport di venerdì prossimo – ha detto il sindaco Silvana Errico -. È il segno evidente che la progettualità di “Sport Lab 24”, portata avanti dal consigliere Luciano Cavaliere nel segno dell’inclusione e dell’impegno sociale, si è fatta notare ben oltre i confini cittadini. Si sta dando pratica attuazione a ciò che prevede lo Statuto comunale di San Vito – ha ancora osservato il primo cittadino -, quando si vuole una Comunità impegnata nel perseguire “l’efficacia e l’efficienza nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, della sanità, dell’istruzione, della formazione professionale e dello sport” e nel diffondere e promuovere “l’attività sportiva quale attività solidale, con particolare riguardo al settore giovanile, considerandola forma di valorizzazione della persona umana per un miglioramento della qualità di vita, dell’individuo e della collettività”. Sarà importante proseguire lungo questi percorsi che abbiamo tracciato, si tratta di un contributo importante a migliorare la qualità della vita».