San Vito dei N.nni – L’estate dell’info point continua a stupire!

L’estate 2024 a San Vito dei Normanni offre ancora nuove avventure grazie all’Infopoint gestito dalla Cooperativa Thalassia. Un calendario ricco di eventi gratuiti, tra terra e cielo, per scoprire le bellezze e le tradizioni di questo incantevole territorio.

A piedi, in bicicletta o con lo sguardo rivolto alle stelle, le proposte sono tante e adatte a tutti i gusti. Dal trekking urbano alla scoperta degli antichi insediamenti, passando per laboratori sul gusto e osservazioni astronomiche guidate, fino alle escursioni in e-bike attraverso paesaggi mozzafiato.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

• 20 agosto ore 19.00 IL GUSTO DI SAN VITO, Talk sul cibo locale, Un viaggio nel gusto alla scoperta dei grani antichi e dei pani tradizionali con degustazione.

• 22 agosto ore 19.00 CASTELLO DI ALCESTE, STORIA E MEMORIA Trekking urbano sulle antiche vie dei messapi fino alll’area archeologica di Castello d’Alceste.

• 24 agosto ore 21.30 CON LA TESTA FRA LE STELLE Una osservazione astronomica guidata per ammirare le meraviglie del cielo nella cornice di Castello D’Alceste, passando tra costellazioni e storie del cielo.

• 29 agosto ore 19.00 SAN VITO FOR KIDS Una giocoaventura speciale per i più piccoli, tra storia e giochi antichi, per le vie della città dei normanni.

• 31 agosto ore 16.00 X-TRA SAN VITO: Un’escursione guidata in e-bike alla scoperta dell’agro di San Vito fino a raggiungere la Riserva di Torre Guaceto nella leggerezza della bicicletta elettrica.



Tutti i dettagli di ogni giornata sono negli eventi della pagina facebook di Infopoint San Vito https://www.facebook.com/Infopoint.SanVitodeiNormanni e sul portale Ufficiale Regione della Puglia https://viaggiareinpuglia.it/it/eventi-attivita

Le Attività di animazione on-site a cura dell’Info-Point di San Vito dei Normanni sono gratuite e finanziate dal P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale – Anno 2024” e rientrano nel calendario di eventi estivi promosso dall’amministrazione comunale di San Vito dei Normanni

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al +39 331 927 75 79 oppure attraverso il link https://www.cooperativathalassia.it/calendario/