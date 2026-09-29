San Vito dei Normanni aderisce al Bibliopride 2026 – Biblioteche coraggiose

Dal 30 settembre al 2 ottobre presentazioni, itinerari di pace e laboratori per la Festa dei Nonni

La Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” di San Vito dei Normanni partecipa alla Settimana Nazionale delle Biblioteche – BIBLIOPRIDE 2026, promossa dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), in programma dal 28 settembre al 4 ottobre.

Il tema di quest’anno è “BIBLIOBRAVE – BIBLIOTECHE CORAGGIOSIE. E TU, QUALE BIBLIOTECA CORAGGIOSA SEI?”, un invito a raccontare il coraggio quotidiano delle biblioteche: coraggio di accogliere, di includere, di custodire memoria, di generare comunità.

Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco e la cooperativa Imago, ha organizzato un programma di tre giornate aperte alla città.

IL PROGRAMMA

* MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE – ore 17.00

Sala Conferenze – Biblioteca Comunale Giovanni XXIII

Presentazione del libro “Barbat – Tavola 5″ di Gionata Atzori”

Introduce Silvia Di Dio, assessore alla Pubblica Istruzione.

* GIOVEDÌ 1 OTTOBRE – Giornata dedicata agli Itinerari di Pace

* ore 11.00 – Sala Conferenze – Biblioteca Comunale Giovanni XXIII

Presentazione del libro “Ad occhi sgranati. Storie di papi e ambulanti, zingari ed ebrei, martiri e fondatori” di Lucio Brunelli, all’interno degli “Itinerari di Pace” organizzati dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di San Vito dei Normanni.

Dialoga con l’autore Raffaele Romano.

– ore 17.30 – Biblioteca Comunale Giovanni XXIII

Presentazione del libro “Matteo contro lo spettro autistico” del fumettista Giuseppe Sansone.

Dialoga con l’autore Silvia Di Dio.

VENERDÌ 2 OTTOBRE – FESTA DEI NONNI – ore 16.30

Biblioteca Comunale Giovanni XXIII

“Nonni in biblioteca” – Laboratorio di lettura (4-8 anni).

In occasione della Festa dei Nonni, un pomeriggio speciale dedicato all’incontro tra generazioni. Nonni e nipoti insieme in biblioteca per un laboratorio di lettura condivisa, storie, ricordi e attività creative a cura delle operatrici della Cooperativa Imago.

Un modo per celebrare il legame più prezioso e per riaffermare il ruolo della biblioteca come casa di tutti.

“Con il BiblioPride vogliamo dire con orgoglio che la nostra biblioteca è una biblioteca coraggiosa – dichiara l’Assessore Silvia Di Dio – Coraggiosa perché aperta, inclusiva, capace di tenere insieme memoria e attualità, giovani e anziani, libri e comunità. Abbiamo voluto legare questa settimana agli Itinerari di Pace e culminare con la Festa dei Nonni perché crediamo che la cultura sia il primo presidio di pace e che non ci sia futuro senza il dialogo tra le generazioni”.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per il laboratorio del 2 ottobre è consigliata la prenotazione al numero 0831 951368 o all’indirizzo email biblioteca comunale@comune.sanvitodeinormanni.br.it