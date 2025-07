San Vito dei Normanni – Appuntamenti con musica, teatro, tradizioni e cultura

Inizierà, anche quest’anno, con un omaggio a un grande della musica italiana il programma degli eventi estivi confezionato dall’Assessorato alla Cultura della Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni per allietare residenti e turisti. Il 4 luglio, infatti, piazza Leonardo Leo ospiterà il concerto “Boogie man”, un tributo al grande Pino Daniele.

Il calendario, che anche per questa edizione va sotto il nome di #D’Estate@SanVito, propone diversi appuntamenti musicali, eventi legati alle tradizioni e occasioni di approfondimento come gli incontri con gli autori di libri.

La prima metà di luglio sarà caratterizzata, soprattutto, dalle giornate dedicate alla Festa patronale in onore dei Santi Vito e Vincenzo, dal 10 al 14 luglio. Nella seconda metà, alla ribalta le tradizioni di danza e di musica con “Coreutica” (15, 17 e 20 luglio), realizzata da World Music Academy e “Musica nei Saloni” (26 luglio) che vedrà in scena il Circolo Mandolinistico e alcuni ospiti in giro per le barberie e, poi, in piazza per il concerto finale. Il 16 luglio un evento a cura del Consorzio Hera (che gestisce il Progetto SAI 1249): si intitola “In principio erano i pomodori” e prevede prima un approfondimento nel Chiostro dei Domenicani, poi teatro e musica in piazza. Il 18 il recital lirico “E lucevan le stelle”, nel Chiostro dei Domenicani. Il 21 luglio, in piazza, è in programma un concerto pop-rock tenuto dal Centro Studi Musicali “Capricci sonori”. Il mese si chiuderà con uno show della “Miracles Dance School” (31 luglio, sempre in piazza).

Anche agosto sarà all’insegna delle tradizioni e, al consueto appuntamento per festeggiare il compleanno di Leonardo Leo (4 agosto, prima in piazza, poi davanti alla sua casa natale), si aggiungerà “Rezzica”, il 13 agosto, ancora una volta per omaggiare la “rezza” e la pizzica, e il concerto di musica popolare di Mimmo Epifani, la sera di Ferragosto. Il 14 e il 17 i concerti, rispettivamente, de “Le Nuove Schegge” e di Roberto Sbano.

A proposito di Leonardo Leo, da ricordare che il 23 agosto prenderà il via il “Barocco festival”, la rassegna di musica antica dedicata all’illustre musicista sanvitese.

Ad agosto sono pure previsti tre appuntamenti nell’arena della villa comunale con il teatro in vernacolo: il 3 con la Compagnia teatrale Arcobaleno che rende omaggio a Vitantonio Stanisci con “Nu poeta ti paisi”, il 6 con la Compagnia “Li Scuscitati” che mette in scena “Avà passa’ la nuttata” e il 10 con la Compagnia “Misciagni nuestri” e la sua “Lu diacottu ti li miraculi”.

E sono previste anche la “Notte bianca dello sport (8 agosto), il Galà della Poesia curato dalla Associazione Arcobaleno (18 agosto), un tuffo nel passato fatto di aneddoti e musica (“Il cielo briciava di stelle” curato da Taberna Libraria) e tre mostre: l’8 agosto “Iride, archivio del paesaggio” che Giuseppe De Siati presenterà nel Chiostro dei Domenicani, il 9 agosto la personale di Franca Gallone preso la Chiesa dell’Ospedale e il 10 quella di Edoardo Soavini presso Casa Carbotti.

Si diceva degli incontri con l’autore: si parte il 6 luglio in piazza con Pino Marchionna e il libro “I figli della Montecatini”; si prosegue nel Chiostro dei Domenicani il 9 luglio con Anna Simeone e il suo “Fiori e parole”, il 15 luglio con Angelo Piccigallo e il suo “Sule ali del tango”, il 22 luglio con Lino Patruno e il suo “Il Sud ha vinto”. Si torna in piazza il 25 luglio con Pierangela Del Prete e il suo “Un tempo per ogni cosa”. Ad agosto: il 1°, nel Chiostro c’è Mino Metrangolo e il suo “Zollette di zucchero e fiele”; il 7, in piazza, Francesco Parisi e il suo “Ho visto persone attraversare le Ande”, il 22 agosto, nel Chiostro, Erika Taurino e il suo “Come la malattia mi ha migliorato la vita”, il 26 agosto in piazza Luigi de Magistris e il suo “I poteri occulti”. Il 4 settembre, nel Chiostro, Enza Aurisicchio, Paola Lisimberti e Antonello Todisco con “La cattedrale di Ostuni”.

Nel calendario figurano anche vari appuntamenti dedicati alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città con gli eventi e le visite guidate curate dall’Infopoint (il primo è in programma il 5 luglio).