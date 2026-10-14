San Vito dei Normanni, il movimento “Prossima” interviene sul Consiglio Comunale: “Rispetto delle regole e delle istituzioni per il bene della comunità”

A seguito delle recenti polemiche e ricostruzioni social, i consiglieri chiariscono la necessità di seguire l’iter regolamentare per la presentazione degli emendamenti, a garanzia di trasparenza, serietà e correttezza democratica.

SAN VITO DEI NORMANNI – All’indomani delle vicende che hanno caratterizzato l’ultimo Consiglio Comunale e a fronte delle diverse ricostruzioni circolate a mezzo social, il movimento politico “Prossima” ha avvertito il dovere di intervenire pubblicamente con i propri consiglieri per fare massima chiarezza nei confronti della cittadinanza e riportare il dibattito sui binari della correttezza istituzionale.

Nel corso della recente seduta di Consiglio Comunale, da parte dei consiglieri di minoranza è stato richiesto di procedere alla votazione immediata di alcuni emendamenti senza tuttavia osservare il percorso procedurale prescritto dal regolamento. Come ricordano da Prossima, le proposte di modifica devono essere obbligatoriamente presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, per poi essere sottoposte al preventivo esame delle Commissioni competenti. Questo passaggio rappresenta la sede preposta in cui le delibere vengono discusse e approfondite preliminarmente — e dove, nell’occasione specifica della trattazione del regolamento che si intendeva emendare, era presente un solo consigliere delle minoranze.

L’approdo in aula delle proposte, sottolinea la nota del movimento, può avvenire esclusivamente all’esito di questo iter. Non si tratta di semplici prassi o cavilli formali, bensì di norme fondamentali pensate per garantire a ogni forza politica, sia di maggioranza sia di opposizione, un confronto ordinato, approfondito e pienamente trasparente.

Alla luce di ciò, Prossima rinnova con fermezza il proprio richiamo al rispetto delle istituzioni, del Presidente del Consiglio, della segreteria e dell’intera assise cittadina. L’aula consiliare costituisce il luogo supremo in cui vengono assunte le decisioni cruciali per la città e richiede da parte di tutti i componenti la massima serietà. Pur nella legittima diversità delle idee, il movimento ribadisce che il confronto deve sempre mantenersi nei limiti della correttezza istituzionale, muovendo verso un unico e primario obiettivo condiviso: il bene della comunità di San Vito dei Normanni.

Movimento Politico Prossima – San Vito dei Normanni



