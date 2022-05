SAN VITO DEI NORMANNI – IL PD RISPONDE A FRATELLI D’ITALIA

E’ alquanto surreale che a fare l’elogio dell’attuale amministrazione sia il partito di Fratelli D’Italia.

Dopo il disastro dei primi due anni di attività amministrativa a guida Silvana Errico – Fratelli d’Italia è emblematico non ammettere che non solo sui servizi sociali ma anche sulla penosa situazione della Città, le colpe siano da addebitare ad una gestione incerta e approssimativa, molto lontana dalle promesse della campagna elettorale.

Sul consorzio per la gestione dell’ambito territoriale BR1, è bene sottolineare che proprio grazie all’intervento di Riccardo Rossi e dell’amministrazione di centrosinistra di Brindisi che il Comune riuscirà a mantenere il target dei servizi coprendo la spesa per la gestione dei servizi: in altre parole, le risorse del bilancio di Brindisi copriranno le mancanze di programmazione del Comune di San Vito.

Il Comune di San Vito interverrà, costretto dalla mediazione della Regione Puglia, con un contributo pari a qualche centinaia di migliaia di euro (in ogni caso inferiore alle cifre necessarie) tagliando naturalmente altre poste di bilancio ed altri servizi essenziali.

Strade colabrodo, rifiuti abbandonati, totale mancanza di visione e programmazione, perdita di finanziamenti, immobilismo, aumento delle tasse cimiteriali.

Come se ciò non bastasse arriverà presto anche l’aumento della TARI per i cittadini. Insomma il “ bluff “ è servito.

Partito Democratico San Vito dei Normanni