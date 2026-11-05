San Vito dei Normanni in festa: a San Martino vino, cibo e musica in piazza



L’11 novembre San Martino si festeggia in piazza Leonardo Leo, a San Vito. Stand enogastronomici, approfondimento dedicato al mondo del vino, musica e artigianato. L’evento organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione 72019 prenderà il via alle 18.L’unione tra valorizzazione della tradizione locale e promozione delle eccellenze del territorio. Una festa di comunità fortemente voluta dall’Amministrazione comunale.“La festa di San Martino unisce la gente, il passato ed il futuro della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di San Vito dei Normanni, Marco Ruggiero-, e questo sarà un evento di rete. Lo abbiamo organizzato con l’importante collaborazione di 72019, l’associazione delle imprese e dei professionisti sanvitesi, il prezioso contributo di Federalberghi Brindisi e l’apporto di AIS, l’associazione italiana sommelier”.Celebrazione della cultura contadina, l’evento si propone come un’immersione totale nei sapori autentici e nel folklore locale, offrendo ai visitatori un ricco programma di degustazioni, spettacoli dal vivo e artigianato.La manifestazione vedrà la partecipazione straordinaria delle eccellenze vitivinicole del territorio. Sarà possibile assaporare il vino novello e le migliori etichette della selezione autunnale dei produttori locali.Nell’area dedicata ai food truck si troverà cibo di qualità e specialità tradizionali.L’esperienza sensoriale sarà elevata dai sommelier che guideranno il pubblico alla scoperta del mondo del vino e delle sue infinite sfaccettature.L’atmosfera di festa sarà palpabile grazie alla sinergia strategica che lega il Comune di San Vito e Federalberghi Brindisi, che curerà l’accoglienza.Un vero e proprio salto indietro nel tempo sarà garantito dalla partecipazione dell’associazione Antichi Mestieri, che farà rivivere le tradizioni manuali di un tempo attraverso dimostrazioni dal vivo e rievocazioni delle lavorazioni rurali artigianali.Anche la musica popolare avrà il suo spazio con l’esibizione di due band locali, i Manita Popolare e Gli Stunati.L’evento prenderà il via alle 18 con il talk “Il vino novello raccontato dagli esperti”, nell’ambito del quale interverranno: il primo cittadino di San Vito, Ruggiero, e l’assessore alla cultura, Maila Cavaliere, il delegato di Brindisi AIS Puglia, Rocco Caliandro, il presidente di Federalberghi Brindisi, Pierangelo Argentieri, la vice delegata Puglia dell’associazione nazionale “Le Donne del Vino” e hospitality manager per Produttori Vini Manduria, Anna Gennari.“Mercoledì, torniamo a riempire il cuore della nostra città ricordando come si faceva una volta, ma con una rinnovata voglia vivere il nostro territorio e la nostra comunità” ha chiuso il sindaco Ruggiero.