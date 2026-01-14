San Vito dei Normanni: servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”. 10 arresti (per furto, danneggiamento, evasione e violazione di domicilio)

San Vito dei Normanni (BR): servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”. 10 arresti (per furto, danneggiamento, evasione e violazione di domicilio) e 4 segnalazioni amministrative (per stupefacenti).

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

– a Mesagne , i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena di un anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione per una serie di furti commessi a Mesagne e a Oria tra il mese di agosto 2024 e ottobre 2025;

– a Ceglie Messapica , i militari della locale Stazione hanno arrestato :

§ un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena di 2 anni, 6 mesi e 13 giorni di reclusione per i reati di furto aggravato, danneggiamento ed evasione commessi in Ceglie Messapica tra il 2016 e il 2020;

§ un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altra causa, in esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Brindisi, dovendo espiare una pena di 4 mesi di reclusione per furto aggravato in concorso, commesso in Ceglie Messapica il 29 dicembre 2016;

– a San Vito dei Normanni :

§ i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Carovigno hanno arrestato in flagranza di reato due uomini per furto in abitazione. I due sono stati sorpresi all’interno di una villetta di campagna dalla quale avevano già asportato diversi oggetti. La refurtiva, parte della quale è stata rinvenuta presso i domicili degli arrestati, è stata restituita al legittimo proprietario; contestualmente, gli arnesi da scasso trovati in loro possesso sono stati sottoposti a sequestro;

§ i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato cinque cittadini tunisini per violazione di domicilio: gli stessi si erano introdotti all’interno di un’abitazione estiva occupandola, dopo averne forzato e danneggiato la porta d’ingresso. Quattro di essi sono stati inoltre trovati in possesso di hashish e, pertanto, segnalati alla Prefettura quale Autorità amministrativa.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.