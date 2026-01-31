San Vito dei Normanni: servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”.  Sei le persone arrestate e una denunciata

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di San Vito dei Normanni ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

a Mesagne , i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Brindisi, dovendo espiare una pena di un anno, 8 mesi e 24 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di arresti domiciliari emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, dovendo espiare una pena di 2 anni, 7 mesi e 27 giorni di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze di sostanze stupefacenti e guida senza patente poiché revocata;

arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Taranto, dovendo espiare una pena di 2 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di tentata estorsione in concorso ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni commessi nel 2015;

arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario di origine tunisina e una giovane del luogo per i reati di violazione di domicilio aggravato poiché si erano introdotti all'interno di una villetta, dopo averne forzato la porta d'ingresso, danneggiandola.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.