San Vito – Fdi e Fi attaccano la Sindaca Errico

Con stupore leggiamo sul sito istituzionale del Comune un comunicato del Sindaco dal chiaro
scopo “elettorale”.
Non è ancora iniziato il periodo elettorale e già registriamo delle cadute di “stile” da chi,
ricoprendo ancora un incarico istituzionale, dovrebbe essere più equilibrato nei comportamenti
e nelle esternazioni e non utilizzare il Comune, l’azione amministrativa e i canali istituzionali
per propri scopi propagandistici.
Sul sito della Città si pubblicano le notizie di carattere amministrativo e nel caso specifico
certamente andava reso noto che il Sindaco ha ritenuto di revocare le deleghe agli Assessori
Salvatore Carlucci e Alessandra Pennella, sostenendo che è venuto meno il rapporto
fiduciario.
Non è legittimo e corretto che ci si prolunghi in uno lungo sproloquio, del tutto discutibile e in
alcuni passaggi finanche sgarbato.
Nessuno si può arrogare il diritto di attribuire patenti sulla dignità e sul rispetto delle istituzioni,
soprattutto quando – come in questo caso – si utilizza il Comune per propagandare se stessi.
Va chiarito che i risultati raggiunti in questi anni di Amministrazione di Centro Destra sono il
frutto del lavoro di tutti le componenti dell’Amministrazione Comunale: struttura amministrativa,
Sindaco, Consiglieri Comunali e Assessori, tra cui il nostro candidato Sindaco Avv. Giacomo
Viva, Alessandra Pennella e Salvatore Carlucci, che grazie al loro costante impegno nei
rispettivi settori hanno centrato importanti obiettivi.
Terminata la Consigliatura e il Patto amministrativo di circa 6 anni fa, nessuna contraddizione
può rintracciarsi nelle legittime decisioni democratiche di ognuno, dei partiti di Centro Destra e
dei singoli, di scegliere un altro percorso.
Contradditorio forse è l’atteggiamento di chi ritiene, ancora una volta ed a tutti i costi, di imporre
la sua candidatura contro i partiti di Centro Destra (a cui dovrebbe dimostrare maggiore
gratitudine) e i tanti amministratori che hanno garantito il percorso politico di questi anni e che
oggi hanno chiesto un doveroso rinnovamento generazionale.
Pare superfluo ricordare ai sanvitesi che da svariati decenni ad ogni tornata elettorale ci si
trova dinanzi alla medesima problematica: la pervicace volontà di imporre l’ennesima
candidatura. Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono fatti interpreti di un’esigenza di rinnovamento
fortemente sentita dalla comunità.
Quando si richiamano i concetti della linearità e chiarezza politica, ognuno dovrebbe prima
chiedere a se stesso: se si trova ambiguo che assessori e consiglieri, finito un progetto,
possano sceglierne uno nuovo, non è altrettanto ambiguo per il sindaco rimanere
nell’istituzione e gestire l’Amministrazione Comunale, senza una maggioranza?
La responsabilità non può sempre essere chiesta agli altri. In primo luogo chi riveste ruoli
apicali ha il dovere di accantonare i personalismi ed ascoltare chi ha garantito la tenuta del
percorso politico e la continuità amministrativa. Ed invece, ci si nasconde dietro i soliti logori
slogan (il bene comune, il bene dei cittadini, il rispetto delle istituzioni) per rivendicare cariche
e pur di non accettare la realtà; improvvisamente i buoni amici di pochi minuti prima, diventano
cattivi solo perché rifiutano le solite imposizioni, e si dà spazio a nuovi presunti alleati.
La storia si ripete e come sempre saranno i cittadini a decidere.
Certo in questa fase è più “comodo” gestire in solitaria, magari trasformando il Comune in una
sorta di comitato elettorale permanente, fatto grave e mai accaduto.
I nostri Consiglieri Comunali con coerenza e rispetto per i cittadini saranno presenti nel
Consiglio Comunale per gli ultimi adempimenti.
Auspichiamo, tuttavia, che questo brutto agire non sia un inizio di campagna elettorale
contraddistinta da eccessi, comportamenti umorali e cadute di stile e invitiamo a moderare i
toni nel rispetto delle prerogative di tutti, sollecitando il Segretario Generale a vigilare
sull’attività amministrativa e sul rispetto delle regole, disponendo la rimozione del comunicato
elettorale dal sito istituzionale.
S. Vito dei Normanni, 24 aprile 2026 Coordinamenti Cittadini di Fratelli d’Italia e di Forza Italia