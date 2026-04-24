San Vito – Fdi e Fi attaccano la Sindaca Errico

Con stupore leggiamo sul sito istituzionale del Comune un comunicato del Sindaco dal chiaro

scopo “elettorale”.

Non è ancora iniziato il periodo elettorale e già registriamo delle cadute di “stile” da chi,

ricoprendo ancora un incarico istituzionale, dovrebbe essere più equilibrato nei comportamenti

e nelle esternazioni e non utilizzare il Comune, l’azione amministrativa e i canali istituzionali

per propri scopi propagandistici.

Sul sito della Città si pubblicano le notizie di carattere amministrativo e nel caso specifico

certamente andava reso noto che il Sindaco ha ritenuto di revocare le deleghe agli Assessori

Salvatore Carlucci e Alessandra Pennella, sostenendo che è venuto meno il rapporto

fiduciario.

Non è legittimo e corretto che ci si prolunghi in uno lungo sproloquio, del tutto discutibile e in

alcuni passaggi finanche sgarbato.

Nessuno si può arrogare il diritto di attribuire patenti sulla dignità e sul rispetto delle istituzioni,

soprattutto quando – come in questo caso – si utilizza il Comune per propagandare se stessi.

Va chiarito che i risultati raggiunti in questi anni di Amministrazione di Centro Destra sono il

frutto del lavoro di tutti le componenti dell’Amministrazione Comunale: struttura amministrativa,

Sindaco, Consiglieri Comunali e Assessori, tra cui il nostro candidato Sindaco Avv. Giacomo

Viva, Alessandra Pennella e Salvatore Carlucci, che grazie al loro costante impegno nei

rispettivi settori hanno centrato importanti obiettivi.

Terminata la Consigliatura e il Patto amministrativo di circa 6 anni fa, nessuna contraddizione

può rintracciarsi nelle legittime decisioni democratiche di ognuno, dei partiti di Centro Destra e

dei singoli, di scegliere un altro percorso.

Contradditorio forse è l’atteggiamento di chi ritiene, ancora una volta ed a tutti i costi, di imporre

la sua candidatura contro i partiti di Centro Destra (a cui dovrebbe dimostrare maggiore

gratitudine) e i tanti amministratori che hanno garantito il percorso politico di questi anni e che

oggi hanno chiesto un doveroso rinnovamento generazionale.

Pare superfluo ricordare ai sanvitesi che da svariati decenni ad ogni tornata elettorale ci si

trova dinanzi alla medesima problematica: la pervicace volontà di imporre l’ennesima

candidatura. Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono fatti interpreti di un’esigenza di rinnovamento

fortemente sentita dalla comunità.

Quando si richiamano i concetti della linearità e chiarezza politica, ognuno dovrebbe prima

chiedere a se stesso: se si trova ambiguo che assessori e consiglieri, finito un progetto,

possano sceglierne uno nuovo, non è altrettanto ambiguo per il sindaco rimanere

nell’istituzione e gestire l’Amministrazione Comunale, senza una maggioranza?

La responsabilità non può sempre essere chiesta agli altri. In primo luogo chi riveste ruoli

apicali ha il dovere di accantonare i personalismi ed ascoltare chi ha garantito la tenuta del

percorso politico e la continuità amministrativa. Ed invece, ci si nasconde dietro i soliti logori

slogan (il bene comune, il bene dei cittadini, il rispetto delle istituzioni) per rivendicare cariche

e pur di non accettare la realtà; improvvisamente i buoni amici di pochi minuti prima, diventano

cattivi solo perché rifiutano le solite imposizioni, e si dà spazio a nuovi presunti alleati.

La storia si ripete e come sempre saranno i cittadini a decidere.

Certo in questa fase è più “comodo” gestire in solitaria, magari trasformando il Comune in una

sorta di comitato elettorale permanente, fatto grave e mai accaduto.

I nostri Consiglieri Comunali con coerenza e rispetto per i cittadini saranno presenti nel

Consiglio Comunale per gli ultimi adempimenti.

Auspichiamo, tuttavia, che questo brutto agire non sia un inizio di campagna elettorale

contraddistinta da eccessi, comportamenti umorali e cadute di stile e invitiamo a moderare i

toni nel rispetto delle prerogative di tutti, sollecitando il Segretario Generale a vigilare

sull’attività amministrativa e sul rispetto delle regole, disponendo la rimozione del comunicato

elettorale dal sito istituzionale.

S. Vito dei Normanni, 24 aprile 2026 Coordinamenti Cittadini di Fratelli d’Italia e di Forza Italia