San Vito – Fratelli d’Italia punta sull’avv. Viva

“In vista delle prossime elezioni amministrative, il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia – San Vito dei Normanni, al termine di un articolato percorso di confronto e di una serie di approfondite riflessioni sulla necessità di promuovere un rinnovamento responsabile della classe politica locale assieme ad altre forze politiche e rappresentanti della società civile, ha definito la propria proposta per la guida della città. D’intesa con il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il direttivo ha individuato nell’avv. Giacomo Viva il profilo più idoneo a rappresentare una visione amministrativa fondata su competenza, serietà e radicamento nel territorio. La scelta nasce dalla volontà di offrire alla comunità sanvitese una candidatura capace di coniugare rinnovamento e continuità, con l’obiettivo di aprire una nuova fase politica per la città pur nel solco del lavoro amministrativo portato avanti negli ultimi anni.

Il coordinamento cittadino Fratelli d’Italia – San Vito dei Normanni”