San Vito – Il Consiglio Comunale approva all’unanimità odg di Fdi contro aumento regionale dell’Irpef

Ecco la nota di Fratelli d’Italia: “Il Consiglio comunale di San Vito dei Normanni ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato dal nostro gruppo consiliare, condividendo tutte le premesse del documento ammettendo le responsabilità della Regione Puglia per il grave disavanzo sanitario, riconoscendo l’aumento delle risorse disposte dal Governo negli ultimi anni sul Fondo Sanitario Nazionale e condannando l’aumento dell’IRPEF disposto dal Presidente Decaro con Decreto n. 3/2026, che colpisce lavoratori, pensionati e famiglie pugliesi. Dinanzi ad uno scenario simile, il consiglio ha impegnato la giunta e il Sindaco non solo ad esprimere la formale contrarietà del Comune all’aumento delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF ma anche ad attivarsi presso il Presidente della Regione Puglia, la Giunta regionale e gli assessorati competenti per promuovere un piano alternativo di riequilibrio della sanità regionale basato sul contenimento degli sprechi, sulla riduzione dei costi non essenziali, sull’ottimizzazione della spesa farmaceutica e logistica e su una più efficiente organizzazione dei servizi. Il gruppo di Fratelli d’Italia, inoltre, ha ritenuto di accogliere l’emendamento della maggioranza che chiede fra gli impegni, sostegno economico al Governo, un impegno ulteriore che certifica l’incapacità politica e amministrativa della regione Puglia di intervenire sul risanamento del fondo sanitario.

Fratelli d’Italia San Vito”