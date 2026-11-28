La maggioranza di centrosinistra ha approvato, durante l’ultimo consiglio comunale, l’aggiornamento dei valori venali delle aree edificabili ai fini IMU, assumendosi la piena responsabilità politica di una decisione che dal 1’ gennaio si trasformerà in una vera e propria stangata fiscale per centinaia di cittadini.

I nuovi valori prevedono infatti aumenti estremamente rilevanti per le diverse tipologie di aree edificabili, con incrementi che in alcuni casi arrivano fino al 100%.

Basta guardare i numeri: ad esempio le aree B3 passano da 110 a 220 euro al metro quadrato, mentre le aree B2 da 82 a 165 euro al metro quadrato. Un vero e proprio raddoppio del valore fiscale attribuito ai terreni.

Ma ciò che l’Amministrazione evita di dire chiaramente ai cittadini è che l’aumento dei valori delle aree non rappresenta una semplice operazione tecnica. Dietro questa scelta si nasconde un effetto immediato e concreto: l’aumento della base imponibile IMU. In altre parole, se il valore dell’area raddoppia, anche l’imposta da pagare su quell’area subirà un incremento enorme, arrivando in molti casi a sfiorare il 100%.

Parliamo di proprietari che spesso non percepiscono alcun reddito dai propri terreni, che magari attendono da anni di poter realizzare un intervento edilizio o semplicemente conservano un bene ereditato dalla famiglia e la beffa è doppia per quei terreni edificabili ma sottoposti a vincoli.

Non un semplice aggiornamento, non una questione puramente tecnica, ma una vera e propria stangata per i cittadini.

Una scelta che appare ancora più grave perché arriva senza alcuna misura compensativa e senza una reale valutazione dell’impatto che avrà sui bilanci familiari.

Amministrare una città non significa soltanto aggiornare tabelle e deliberare nuovi valori, ma assumersi la responsabilità delle conseguenze che quelle decisioni producono sulla vita delle persone.

Per questo chiediamo all’Amministrazione di spiegare ai cittadini le ragioni di aumenti così significativi e, soprattutto, di chiarire perché abbia ritenuto necessario intervenire in maniera tanto pesante senza prevedere alcuna forma di tutela per i proprietari.

Noi continueremo a contestare questa scelta e a chiedere che venga rivista. Perché il compito di un’Amministrazione dovrebbe essere quello di alleggerire il peso fiscale sui cittadini, non quello di trasformare il possesso di un terreno in un ulteriore motivo di preoccupazione economica.

I Consiglieri di opposizione

Giacomo Viva e Luciano Cavaliere – Fratelli d’Italia

Alessandra Pennella – Forza Italia

Salvatore Carlucci – Insieme per San Vito

Silvana Errico e Federico Carrone – Lista Silvana Errico