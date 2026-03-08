San Vito – Proseguono le attività a cura della Pro Loco “Porta del Salento”

SAN VITO DEI NORMANNI (BR), 8 MARZO 2026 – Se è vero che la Festa della Donna è tutto l’anno – come giustamente si afferma spesso – la Pro Loco di San Vito dei Normanni coglie l’occasione dettata dal maltempo odierno e, a grande richiesta, prolunga per tutta la settimana le attività previste oggi per celebrare la donna.

Infatti, la festa prevista questa mattina in Piazza Carducci è stata limitata a causa della pioggia. Nella sede della Pro Loco sono comunque intervenuti la Cooperativa Imago, che opera nella Biblioteca “Comunale Giovanni XXIII” e che ha avviato un prestito di libri dedicati alla donna, e il Comitato Provinciale UNICEF Brindisi, che ha esposto le caratteristiche pigotte, un gesto concreto di solidarietà per tante bambine e donne in difficoltà nel mondo. A sorpresa si è anche tenuto un flash mob di musica popolare (e non) e una poesia in vernacolo dedicate alla donna.

Dunque, vista la richiesta e per consentire a chi non avesse avuto modo di partecipare a causa del maltempo, ogni sera, fino a venerdì 13 marzo, dalle 17 alle 19, la sede della Pro Loco sarà aperta per visitare la mostra fotografica dedicata alle donne di vari paesi del mondo (scatti realizzati dalla socia Pina Epifani) ed effettuare il prestito librario.