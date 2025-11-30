San Vito si illumina di una luce nuova: dal 6 dicembre al via un Natale “mai visto prima” tra pista di pattinaggio, mercatini e riqualificazione urbana

SAN VITO – Si respira un’aria nuova nel centro cittadino, un’atmosfera di festa che quest’anno promette di essere non solo un evento, ma un vero e proprio atto d’amore verso la città.

L’Associazione 72019, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale e una fitta rete di imprenditori locali, è lieta di annunciare un progetto natalizio senza precedenti per durata e ricchezza di contenuti. L’obiettivo è unico e condiviso: rendere onore a San Vito attraverso un lavoro corale che unisce pubblico, privato e iniziativa spontanea dei cittadini.

Il Cuore della Festa: Piazza e Centro Storico A partire dal giorno dell’inaugurazione, fissata per il 6 dicembre, e fino all’11 gennaio, la piazza centrale diventerà il cuore pulsante delle festività. Il progetto prevede installazioni che trasformeranno radicalmente l’aspetto del centro:

Una pista di pattinaggio installata proprio al centro della piazza.

installata proprio al centro della piazza. Un grande Albero di luci .

. Le caratteristiche casette in legno che ospiteranno Street Food e Mercatini di Natale.

Non si tratterà di un evento sporadico o limitato al fine settimana: per oltre un mese, la città offrirà attrazioni continue, culminando in una grande festa di fine anno presso la Villa.

La Riqualificazione delle “Stratodde” e la Spinta dei Cittadini

Il valore aggiunto di questo Natale è la partecipazione attiva della comunità. Accanto alla programmazione ufficiale, spicca la straordinaria iniziativa spontanea di due amici e colleghi , impegnati in un’opera di riqualificazione e decoro dell’area delle “Stratodde”. Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva che si integra perfettamente nel progetto generale, dimostrando che il cambiamento passa attraverso le mani e il cuore di chi ama il proprio territorio.

Un Invito alla Cittadinanza “Questo Natale onore alla nostra San Vito, dobbiamo volerlo noi, con l’aiuto di tutti”. Con questo spirito, gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a vivere e sostenere le iniziative in programma. È un progetto costruito con l’anima, che attende solo di essere vissuto con entusiasmo da residenti e visitatori.

Vi aspettiamo il 6 dicembre per l’inaugurazione ufficiale e l’accensione di un Natale indimenticabile.