San Vito – Silvana Errico si ricandida a Sindaco!

Ecco la nota della Sindaca di San Vito dei Normanni Silvana Errico:

Care concittadine e cari concittadini,

cinque anni fa vi abbiamo chiesto fiducia con un impegno chiaro: amministrare con conoscenza,

competenza e concretezza.

Non sono stati anni facili. Abbiamo iniziato nel pieno della pandemia, affrontando una delle prove più

difficili degli ultimi decenni. In quel momento abbiamo scelto di esserci davvero, prendendoci cura gli uni

degli altri, senza lasciare indietro nessuno. È lì che è nato un modo di lavorare che non ho più abbandonato:

presenza, ascolto e responsabilità.

Da lì siamo ripartiti.

Abbiamo lavorato per rendere San Vito più bella e più accogliente, intervenendo sugli spazi pubblici,

valorizzando il nostro patrimonio e restituendo dignità ai luoghi della città. Abbiamo lavorato per una

comunità viva, capace di creare occasioni, di accogliere e di rimettere in movimento energie che oggi sono

sotto gli occhi di tutti. Abbiamo lavorato per i bambini e gli adolescenti, per i giovani e le donne, per gli

anziani, per chi vive situazioni di maggiore fragilità – cercando sempre di dare risposte concrete.

In questi anni abbiamo avuto un filo diretto. Mi avete chiamata, mi avete scritto, mi avete fermata per

strada. E io ho sempre cercato di esserci e di rispondere. È stato questo il mio modo di fare la Sindaca.

Sappiamo bene che non tutto è stato risolto. Ci sono ancora criticità e sfide importanti che riguardano il

presente e il futuro della nostra comunità. Ma sappiamo anche da dove partire: dai risultati raggiunti, dal

lavoro già avviato, dagli interventi in corso e da quelli programmati che devono ancora diventare realtà.

Per questo ho deciso di ricandidarmi.

Non per ripartire da zero, ma per dare continuità a un percorso che ha prodotto risultati e che oggi deve

essere consolidato e completato.

Lo faccio con la stessa determinazione del primo giorno. E con una consapevolezza in più: quella di essere

una donna libera, capace di scegliere sempre nell’interesse della città. Libera di scegliere, ogni giorno, dalla

parte di questa comunità.

Intorno a questo percorso si sta costruendo una realtà fatta di persone, di esperienze diverse, di energie

che vogliono continuare a lavorare insieme.

Una realtà aperta. Capace di unire.

Andiamo avanti. Insieme.