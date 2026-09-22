San Vito – Successo per la quarta edizione del “Palio della città”

“Un grazie sincero e profondo alla comunità di San Vito dei Normanni, che anche quest’anno ha accolto con entusiasmo, partecipazione e senso di appartenenza la quarta edizione del Palio della Città. La risposta dei sanvitesi ha confermato, ancora una volta, che questa manifestazione è diventata un appuntamento identitario, capace di unire storia, tradizione e spirito di comunità

Il drappo 2026, realizzato dal giovane artista sanvitese Simone Saracino, è stato uno dei simboli significativi di questa edizione.

Un’opera a olio su tela, intensa e ricca di richiami storici, che raffigura Boemondo d’Altavilla mentre giunge nelle terre dell’Alto Salento, dove edifica la torre quadrata e, ai suoi piedi, la cappella dedicata a San Vito Martire. Da quel luogo, da quella storia, nasce il nostro Palio: un racconto che continua a vivere grazie alla passione dei figuranti, dei rioni, dei bambini e di tutta la cittadinanza.

La competizione si è conclusa in un clima di grande partecipazione, con un finale emozionante: il Lancio del Saraceno, ultima gara in programma, ha decretato la vittoria del Rione San Vincenzo, che conquista così il suo secondo Palio in quattro edizioni.

L’Associazione “We are San Vito dei Normanni”, rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento a partire dall’Amministrazione Comunale che ha voluto sostenere l’iniziativa per giungere ai volontari, rioni, associazioni, artisti, sponsor e cittadini.

La forza del Palio è la forza di San Vito, una comunità che partecipa, sostiene, costruisce e custodisce le proprie tradizioni. Al prossimo anno!

Il Direttivo dell’Ass. We are San Vito dei Normanni