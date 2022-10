SANDONACI – DOPO UN INSEGUIMENTO TRE DENUNCE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

San Donaci. Inseguimento, Tre denunce e sanzioni amministrative.

A San Donaci, in via Mesagne, venerdì pomeriggio, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della locale Stazione, hanno intercettato un’autovettura Lancia “Dedra” di colore azzurro, che viaggiava in direzione di Mesagne e che, non fermandosi all’alt, ha cercato di darsi alla fuga ma è stata bloccata dopo un breve inseguimento. A bordo dell’auto vi erano:

· un 22enne di Carmiano,conducente, sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita;

· un 38enne di Carmiano;

· una 37enne di Alezio.

I militari hanno perquisito l’autovettura e hanno trovato un palanchino di grandi dimensioni e diversi cacciaviti, che sono stati sequestrati. Gli occupanti del veicolo sono stati denunciati in stato di libertà per il possesso ingiustificato di . Il veicolo, inoltre, è risultato privo di copertura assicurativa ed è stato sequestrato amministrativamente.Il conducente è stato, infine, sanzionato per non essersi fermato all’alt, per aver guidato senza patente e condotto un veicolo privo di copertura assicurativa.