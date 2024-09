Sanità al collasso! E’ allarme rosso nel Brindisino. Oggi protesta davanti al Perrino

Quando si parla di sanità pubblica in provincia di Brindisi si accende un faro per descrivere una situazione al limite del collasso che purtroppo si trascina da anni senza alcuno spiraglio di luce. Il problema è determinato essenzialmente da una carenza di organico che riguarda il personale medico, infermieristico e degli operatori socio-sanitari, sia nell’ospedale Perrino che nelle altre strutture dell’Asl distribuite in tutta la provincia.

Le piante organiche sono da sempre inspiegabilmente inferiori in provincia di Brindisi rispetto alle altre province pugliesi ed a questo si aggiungono mancate stabilizzazioni, soprattutto tra infermieri ed OSS.

Chi ha la fortuna di avere un contratto a tempo indeterminato è chiamato a turni di lavoro massacranti che inducono più di qualcuno ad abbandonare il servizio pubblico. A rimetterci, oltre ai diretti interessati, sono i cittadini della provincia di Brindisi dove il servizio sanitario pubblico presenta inevitabilmente delle vistose carenze.

Da qui la protesta che si è svolta stamane davanti all’ospedale Perrino su iniziativa della Cgil e della Uil.