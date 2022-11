SANITA’ ALLO SFASCIO – ROSSI CONVOCA LA CONFERENZA DEI SINDACI

“Oggi ho convocato per l’1 dicembre 2022 una conferenza dei sindaci Asl che vedrà l’intervento del direttore generale dell’Asl di Brindisi Flavio Roseto, dell’assessore regionale alla Salute Rocco Palese e del direttore del Dipartimento della Salute della Regione Puglia Vito Montanaro per discutere delle criticità del servizio emergenza-urgenza con particolare riguardo al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Occorrono soluzioni per uno dei presidi sanitari più importanti e che oggi rappresenta una gravissima criticità nel nostro sistema sanitario.

Molteplici a mio avviso possono essere le soluzioni: dalla contrattualizzazione di nuovo personale medico all’opportuna riorganizzazione dell’attuale personale sanitario Asl, dando priorità ai presidi del pronto soccorso.

Di questo discuteremo in conferenza e chiederò risposte urgenti per il nostro territorio, non c’è più tempo”, lo dichiara il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.