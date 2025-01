Sanità. Audizione dei sindaci con l’Asl. “Nessuno scontro tra le parti”

Ha preso avvio la riunione indetta dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, con tutti i sindaci del territorio provinciale e il direttore generale dell’Asl, Maurizio De Nuccio, presso il Comune di Brindisi. In discussione i problemi della sanità brindisina, dell’affluenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dalle allarmanti notizie di stampa riguardanti l’accorpamento del Centro Ustioni con il reparto di Chirurgia Plastica. Marchionna ha spiegato lo stato dell’arte della crisi della sanità brindisina, chiedendo al direttore De Nuccio di condividere le scelte programmatiche dell’Asl con i sindaci, che hanno il polso della situazione dei servizi territoriali di base. Un po’ tutti gli interventi hanno ribadito che non c’è’ allarmismo, inoltre, nell’accorpamento del Centro Ustioni con il reparto Chirurgia plastica. È’ stato fatto rilevare come i maggiori fasti del reparto grandi Ustionati, conosciuto in tutta Italia, si sono registrati quando decenni fa il reparto era unito al reparto di Chirurgia Plastica per mancanza di medici. Ci sono altri problemi, si è’ detto, come la penuria di medici, la mancanza di reparti importanti negli altri ospedali del territorio, tutte situazioni che dovrebbero trovare uno spazio adeguato nell’atto strategico aziendale. I sindaci chiedono di essere ascoltati dall’Asl e il direttore De Nuccio ha spiegato che al momento non c’è’ alcun documento ufficiale di programmazione aziendale. E’ ufficiale soltanto l’accorpamento del reparto ustioni con la Chirurgia Plastica, che non procurerà danni all’immagine del centro grandi ustioni. Anzi se ne avvantaggera’. E De Nuccio ha detto che terrà conto di tutte le opinioni e indicazioni che verranno fuori da questo incontro e di altri che si succederanno prima di varare il documento programmatico. Tutti i sindaci hanno poi negato, durante l’incontro, spazio alle altre audizioni esterne a ordini professionali e similari che ne avevano fatto richiesta. Questo perché i sindaci non devono essere depotenziati su questo argomento da altre contaminazioni di parte. All’incontro hanno preso parte anche l’assessore regionale Fabiano Amati e alcuni consiglieri regionali.